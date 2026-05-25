La Bourse de Paris profite des espoirs de conclusion d'un accord au Moyen-Orient

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris débute la semaine en hausse, profitant lundi des espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient qui poussent les prix du pétrole vers le bas.

Vers 10H20 heure de Paris, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris prenait 1,17% pour s'établir à 8.210,26 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait gagné 0,37%, à 8.115,75 points.

Les marchés entament la semaine avec "des investisseurs observant enfin les nuages de guerre commencer à se dissiper au-dessus du détroit d'Ormuz", passage stratégique par où transitait 20% de l'offre mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) avant le conflit, souligne Stephen Innes, gérant de SPI AM.

Les Etats-Unis ont affirmé lundi être toujours sur le point de conclure un accord "solide" avec l'Iran, après que Donald Trump a tempéré la veille les espoirs d'entente imminente pour mettre fin durablement au conflit.

Selon les médias américains, l'accord en préparation entre Téhéran et Washington permettrait aux navires de franchir à nouveau Ormuz.

L'Iran a affirmé lundi imposer des frais pour des "services de navigation", plutôt que des péages, aux navires transitant par le détroit, en pleines négociations.

Les marchés semblent parier sur une réouverture prochaine du détroit, faisant chuter les cours du pétrole de plus de 5% lundi.

"Les marchés commencent à intégrer l'idée que l'une des artères énergétiques les plus critiques du monde pourrait finalement éviter une perturbation prolongée", résume M. Innes.

La séance devrait par ailleurs être marquée par de plus faibles volumes en raison du jour férié.

- L'industrie gagnante -

Du côté des valeurs, la baisse des prix du brut profite sans surprise aux industriels pour qui l'énergie reste un important poste de dépenses. Vers 10H20 heure de Paris, Saint-Gobain gagnait 2,79% à 77,38 euros et ArcelorMittal gagnait 1,73% à 57,76 euros.

Les constructeurs automobiles Stellantis (+2,04% à 6,64 euros) et Renault (+2,94% à 28,68 euros) et les équipementiers OPmobility (+2,35% à 15,66 euros), Forvia (+4,19% à 10,81 euros) ou encore Valeo (+3,60% à 13,10 euros) s'inscrivaient également en forte hausse.

A l'inverse, TotalEnergies subissait le recul des prix du brut, perdant 1,82% à 77,22 euros vers 10H20 heure locale.

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