Tennis/Roland-Garros-Swiatek facilement qualifiée au 2e tour

Roland-Garros
par Vincent Daheron
Iga Swiatek a lancé sans encombre lundi sa quête d'un cinquième titre à Roland-Garros en écartant facilement l'Australienne Emerson Jones au premier tour (6-1, 6-2).
Programmée en première rotation sur le court Philippe-Chatrier, la Polonaise de bientôt 25 ans (le 31 mai) n'a pas fait durer le suspense face à la jeune joueuse de 17 ans, ancienne numéro un mondiale juniors qui participait à son premier Roland-Garros grâce à une invitation délivrée par les organisateurs.
Agressive au retour, Iga Swiatek a largement dominé la partie dès les premiers coups de raquette, ne cédant que trois jeux et 25 points (sur 83) à son adversaire pour s'imposer en une heure tout pile.
La troisième joueuse mondiale, récente demi-finaliste du WTA 1000 de Rome, affrontera au prochain tour Sara Bejlek, une Tchèque de 20 ans classée au 35e rang à la WTA.
(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)
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