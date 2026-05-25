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Tennis/Roland-Garros-Swiatek facilement qualifiée au 2e tour
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 13:31

Roland-Garros

Roland-Garros

par Vincent Daheron

Iga Swiatek a lancé ​sans encombre lundi sa quête d'un cinquième titre à Roland-Garros en écartant facilement ​l'Australienne Emerson Jones au premier tour (6-1, 6-2).

Programmée ​en première rotation sur ⁠le court Philippe-Chatrier, la Polonaise ‌de bientôt 25 ans (le 31 mai) n'a pas fait durer le ​suspense ‌face à la jeune joueuse ⁠de 17 ans, ancienne numéro un mondiale juniors qui participait à son ⁠premier Roland-Garros ‌grâce à une invitation délivrée ⁠par les organisateurs.

Agressive au retour, ‌Iga Swiatek a largement dominé ⁠la partie dès les premiers coups ⁠de ‌raquette, ne cédant que trois jeux et ​25 points (sur ‌83) à son adversaire pour s'imposer en une heure ​tout pile.

La troisième joueuse mondiale, récente demi-finaliste du WTA ⁠1000 de Rome, affrontera au prochain tour Sara Bejlek, une Tchèque de 20 ans classée au 35e rang à la WTA.

(Reportage Vincent Daheron, édité par ​Augustin Turpin)

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