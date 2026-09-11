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L'appel d'offres norvégien pour l'exploration pétrolière et gazière a attiré des offres de 21 entreprises, dont Shell
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 09:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère norvégien de l’Énergie a annoncé vendredi avoir reçu les candidatures de 21 sociétés pétrolières et gazières souhaitant obtenir des permis d’exploration dans le cadre de l’appel d’offres annuel du gouvernement pour les zones matures (APA).

Le nombre de sociétés a augmenté d’une unité par rapport au cycle APA de l’année dernière, Shell SHEL.L ayant fait son retour après avoir été absente en 2025, comme le montre la liste des candidats.

Le cycle de cette année comprendra 70 nouveaux blocs ou parties de blocs destinés à l’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord, en mer de Norvège et en mer de Barents, a indiqué le gouvernement en mai .

Equinor EQNR.OL , Aker BP AKRBP.OL , ConocoPhillips

COP.N et TotalEnergies TTEF.PA figuraient parmi les entreprises candidates.

“La poursuite de l’exploration et les nouvelles découvertes sont essentielles pour que la Norvège reste un fournisseur stable de pétrole et de gaz”, a déclaré le ministère de l’Énergie dans un communiqué.

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