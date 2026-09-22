 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Retraites : Retailleau veut instaurer un âge minimal de départ à 63 ans, le taux plein à 65
information fournie par AFP 22/09/2026 à 22:29
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président du parti Les Républicains (LR) et candidat à la présidentielle, Bruno Retailleau, à Paris le 18 septembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le président du parti Les Républicains (LR) et candidat à la présidentielle, Bruno Retailleau, à Paris le 18 septembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau a dévoilé mardi la réforme des retraites qu'il souhaite réaliser s'il était élu l'an prochain. Elle instaurerait un âge de départ minimal à 63 ans, le départ à taux plein à 65 et la capitalisation "pour les jeunes".

"L'âge minimal de départ, c'est 63 ans", a affirmé sur LCI le patron des Républicains, qui entend néanmoins tenir compte de la pénibilité et s'engage à lancer des consultations avec les partenaires sociaux pour déterminer les professions qui feraient exception.

Ce départ à 63 ans aura "une décote de 7% par an", a prévenu le candidat LR qui instaurera le départ à taux plein automatique à 65 ans et non à 67 comme actuellement "même si vous n'avez pas toutes vos annuités, tous vos trimestres".

En revanche, Bruno Retailleau a prévenu que cet âge de 65 ans pourra "bouger", car il veut établir une relation "entre l'âge de départ à taux plein et l'espérance de vie". En clair, si l'espérance de vie augmente, l'âge de départ à taux plein progressera également.

Cette réforme a pour objectif, selon lui, de "sauver la retraite par répartition et de faire "40 milliards d'économies en cumulé sur cinq ans".

Bruno Retailleau propose également l'introduction d'une retraite par capitalisation "pour les jeunes".

"C'est fondamental pour les jeunes mais aussi pour nos entreprises si, demain, on ne veut pas que ce soient des fonds américains ou étrangers qui les rachètent", a expliqué le candidat LR qui cherche à décoller dans les sondages où il stagne entre 6 et 10%.

"Mais ce qui est important, c'est que ce pilier là de la capitalisation, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour les retraités d'aujourd'hui", a-t-il insisté, avant de détailler la part de la capitalisation dans la retraite des jeunes.

"Je veux que dans un premier temps, ça représente à peu près un quart, soit 25 à 30% des retraites des jeunes qui rentrent sur le marché du travail", a-t-il expliqué.

Presidentielle 2027
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie iranienne Mahan Air sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï le 14 septembe 2017 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    De nouvelles sanctions américaines doivent frapper les compagnies aériennes iraniennes
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:54 

    Les nouvelles sanctions américaines visant des compagnies aériennes d'Iran, promises par Washington à la fermeture "partout dans le monde", doivent entrer en vigueur mercredi, avec déjà de premières annulations de vols. Le Trésor américain a assuré lundi que les ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank