Retraites : Retailleau veut instaurer un âge minimal de départ à 63 ans, le taux plein à 65

Le président du parti Les Républicains (LR) et candidat à la présidentielle, Bruno Retailleau, à Paris le 18 septembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau a dévoilé mardi la réforme des retraites qu'il souhaite réaliser s'il était élu l'an prochain. Elle instaurerait un âge de départ minimal à 63 ans, le départ à taux plein à 65 et la capitalisation "pour les jeunes".

"L'âge minimal de départ, c'est 63 ans", a affirmé sur LCI le patron des Républicains, qui entend néanmoins tenir compte de la pénibilité et s'engage à lancer des consultations avec les partenaires sociaux pour déterminer les professions qui feraient exception.

Ce départ à 63 ans aura "une décote de 7% par an", a prévenu le candidat LR qui instaurera le départ à taux plein automatique à 65 ans et non à 67 comme actuellement "même si vous n'avez pas toutes vos annuités, tous vos trimestres".

En revanche, Bruno Retailleau a prévenu que cet âge de 65 ans pourra "bouger", car il veut établir une relation "entre l'âge de départ à taux plein et l'espérance de vie". En clair, si l'espérance de vie augmente, l'âge de départ à taux plein progressera également.

Cette réforme a pour objectif, selon lui, de "sauver la retraite par répartition et de faire "40 milliards d'économies en cumulé sur cinq ans".

Bruno Retailleau propose également l'introduction d'une retraite par capitalisation "pour les jeunes".

"C'est fondamental pour les jeunes mais aussi pour nos entreprises si, demain, on ne veut pas que ce soient des fonds américains ou étrangers qui les rachètent", a expliqué le candidat LR qui cherche à décoller dans les sondages où il stagne entre 6 et 10%.

"Mais ce qui est important, c'est que ce pilier là de la capitalisation, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour les retraités d'aujourd'hui", a-t-il insisté, avant de détailler la part de la capitalisation dans la retraite des jeunes.

"Je veux que dans un premier temps, ça représente à peu près un quart, soit 25 à 30% des retraites des jeunes qui rentrent sur le marché du travail", a-t-il expliqué.