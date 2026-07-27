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L'ancien commissaire de la FDA estime que le centre du Mexique pourrait être touché par une contamination généralisée par la cyclosporiase
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 18:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddhi Mahatole

L'ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Scott Gottlieb, a déclaré lundi que certains grands producteurs et distributeurs avaient cessé de s'approvisionner en fruits et légumes provenant d'une région du centre du Mexique liée à une épidémie de cyclosporiase, par crainte d'une contamination généralisée.

Une enquête de la FDA a établi un lien entre l'épidémie et la laitue iceberg de Taylor Farms servie chez Taco Bell, une enseigne appartenant à Yum Brands YUM.N , dans neuf États. L'agence de santé a indiqué qu'elle enquêtait sur d'autres produits agricoles.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), cette épidémie a entraîné 4 173 cas confirmés en laboratoire , et les autorités sanitaires ont recensé plus de 7 400 cas suspects supplémentaires.

Le Michigan, qui a signalé plus de 9 000 cas enregistrés , a également indiqué qu’il continuait à rechercher les causes des cas actuels.

S'exprimant sur CNBC, M. Gottlieb a déclaré que plusieurs foyers épidémiques, notamment dans la région des Grands Lacs, à New York et en Caroline du Nord, semblaient être liés à du persil et de la coriandre provenant potentiellement du centre du Mexique, bien que les enquêteurs n'aient pas encore déterminé la source exacte.

La Cyclospora est un parasite microscopique pouvant provoquer des troubles gastro-intestinaux prolongés .

M. Gottlieb a indiqué qu’un incident de contamination avait peut-être touché plusieurs champs de la région. Des eaux usées non traitées auraient pu atteindre les zones de culture par le biais de l’eau d’irrigation, d’inondations, du débordement de toilettes portables utilisées par les ouvriers agricoles ou d’une rupture de canal d’évacuation des eaux usées, a-t-il expliqué, soulignant que l’enquête sur la cause était toujours en cours.

"Il s’est donc produit un incident quelque part dans le centre du Mexique. Nous ne savons pas encore de quoi il s’agit", a-t-il déclaré.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les chaînes de supermarchés américaines, notamment Kroger KR.N , Walmart WMT.O , Target TGT.N , Costco COST.O et Amazon Fresh, les chaînes de restauration telles que Taco Bell, Chipotle CMG.N et Wendy's WEN.O , ainsi que le fournisseur Taylor Farms, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

PLUSIEURS FOYERS

M. Gottlieb a indiqué que certains grands producteurs et détaillants ne s'approvisionnaient plus en fruits et légumes dans cette région, car celle-ci est considérée comme potentiellement liée à l'épidémie.

"Une grande partie de ces produits est retirée des chaînes d'approvisionnement, ce qui devrait atténuer une partie du risque actuel", a-t-il déclaré.

Il n’a pas identifié les entreprises concernées. Taylor Farms a déclaré ne plus s’approvisionner dans la région et avoir fermé son site de production qui s’y trouvait.

M. Gottlieb a expliqué que les conditions météorologiques avaient accru le risque de contamination, ce qui a conduit les autorités à anticiper une saison de cyclospora plus grave que d’habitude.

"Lorsque nous constatons 10 000 cas signalés, le nombre réel de cas est probablement 10 à 20 fois supérieur", a déclaré M. Gottlieb. "Il s’agit de la plus grande épidémie que nous ayons jamais connue dans l’histoire de la cyclospora."

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