L'AIE va débloquer 400 millions de barils de brut puisés dans les stocks stratégiques

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé le déblocage de 400 millions de barils de brut puisés dans les réserves stratégiques de ses pays membres pour contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient, annonce l'organisation dans un communiqué.

La décision a été approuvée à l'unanimité par les 32 pays membres de l'organisation, a-t-elle précisé.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)