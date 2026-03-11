 Aller au contenu principal
L'AIE va débloquer 400 millions de barils de brut puisés dans les stocks stratégiques
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 15:08

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé le déblocage de 400 millions de barils de brut puisés dans les réserves stratégiques de ses pays membres pour contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient, annonce l'organisation dans un communiqué.

La décision a été approuvée à l'unanimité par les 32 pays membres de l'organisation, a-t-elle précisé.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran
