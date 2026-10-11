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L'AIE suggère à ses membres d'évaluer la nécessité d'augmenter les mises sur le marché de gazole
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 15:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a suggéré dimanche que tous les membres évaluent la nécessité de procéder à des déblocages supplémentaires de stocks de diesel et en précisent l’ampleur, le calendrier et le caractère complémentaire, alors que les gouvernements s’efforcent de lutter contre les prix record des carburants et les perturbations d’approvisionnement causées par la guerre en Iran.

L'agence, qui coordonne les stocks pétroliers d'urgence entre les pays industrialisés, a également suggéré aux pays membres qui n'ont pas encore livré intégralement les volumes promis d'accélérer leurs mises en circulation restantes en donnant la priorité au diesel, avant la réunion du conseil d'administration de l'AIE prévue le 15 octobre.

Guerre en Iran

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