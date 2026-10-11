La France appelle les autorités palestiniennes à revenir sur le report les élections

PHOTO D'ARCHIVES : Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au palais Chigi à Rome

La France ‌regrette le report par le président palestinien Mahmoud ​Abbas des élections législatives et présidentielle, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ​appelant les autorités palestiniennes à revenir sur cette décision.

Mahmoud Abbas a ​reporté samedi les élections ⁠législatives prévues le mois prochain au 11 septembre ‌2027 et a convoqué un scrutin présidentiel à la même date, mettant cette décision ​sur le ‌compte d'Israël et de la situation ⁠sécuritaire dans les territoires palestiniens.

"Vingt ans après le dernier scrutin national en Palestine, cinq ans après le ⁠report des ‌élections législatives prévues en 2021, cette décision prive ⁠à nouveau le peuple palestinien du droit ‌de s'exprimer démocratiquement par les urnes", a ⁠déploré le porte-parole du Quai d'Orsay dans ⁠un communiqué.

Paris "appelle ‌les autorités palestiniennes à revenir sur leur décision ​et à organiser au ‌plus vite des élections législatives et présidentielles dans l'ensemble de la ​Palestine", a-t-il ajouté.

La France "est prête, en lien avec ses partenaires européens, à accompagner le ⁠bon déroulement de ce processus, y compris dans le cadre de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a été lancée à sa demande", a également indiqué le ministère des Affaires étrangères.

(Rédigé ​par Benjamin Mallet)