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L'AIE appelle à envisager un nouveau recours aux stocks stratégiques
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 16:23

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PHOTO D'ARCHIVES : Logo de l'Agence internationale de l'énergie à Paris

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Le directeur ‌exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), ​Fatih Birol, a proposé dimanche que tous les pays membres réfléchissent à la ​nécessité de procéder à des libérations supplémentaires des ​stocks de diesel ⁠et en définissent l'ampleur, le calendrier ‌et le caractère complémentaire.

Cette suggestion intervient alors que les gouvernements sont ​confrontés à ‌des prix records du carburant ⁠et aux perturbations de l'approvisionnement provoquées par la guerre avec l'Iran.

L'agence, qui coordonne ⁠les stocks ‌stratégiques d'urgence de pétrole des ⁠pays industrialisés, a également proposé que ‌les pays membres n'ayant pas ⁠encore livré l'intégralité des volumes ⁠promis accélèrent ‌leurs libérations restantes en privilégiant le diesel, ​avant une réunion ‌du conseil de direction de l'AIE prévue le 15 ​octobre.

Les dirigeants du G7 sont convenus debut octobre de libérer ⁠leurs réserves stratégiques de produits pétroliers "jusqu'à 100 millions de barils, sous 4 mois" face à la crise énergétique mondiale, peut-on lire dans un communiqué.

(Anusha Shah ;version française ​Nicolas Delame)

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