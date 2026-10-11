A69: les opposants quittent progressivement le campement installé dans le Tarn

Un opposant à l'A69 près du campement des militants installé à Cambounet-sur-le-Sor, dans le Tarn, le 10 octobre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les opposants à l'A69 rassemblés à Cambounet-sur-le-Sor (Tarn) quittaient dimanche progressivement le campement installé depuis jeudi non loin de l'autoroute contestée, au lendemain d'une manifestation sans incident notable, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Contactés par l'AFP, les organisateurs n'étaient pas joignables à la mi-journée.

Selon un porte-parole de la préfecture, la nuit et la matinée ont été calmes sur le campement, après une journée de samedi marquée par une manifestation sur la voie publique qui s'est aussi déroulée sans incident.

Autour de 10H00, quelque 800 personnes se trouvaient encore sur le campement, situé à environ un kilomètre de l'A69 "mais des départs sont constatés régulièrement depuis", selon la même source.

Tables rondes, concerts, pièces de théâtre et projections étaient programmés sur ces trois jours de mobilisation, tout au long d'un week-end conçu comme un hommage aux différents temps forts de la mobilisation contre l'A69 depuis le début des travaux au printemps 2023

Au cours des trois dernières années, l'opposition contre ce qui est devenu un symbole des luttes écologiques a pris de nombreuses formes: manifestations, grèves de la faim, occupations d'arbres au cœur de zones à défendre (ZAD) et recours juridiques en cascade.

"On était, on est et on restera ce caillou dans leur chaussure et même si l'autoroute est sur le point de s'ouvrir, cette lutte a ouvert les portes à de nombreuses autres, victorieuses", avait affirmé samedi l'un des organisateurs.

Le concessionnaire de l'autoroute, Atosca, a annoncé vendredi une mise en service de cette artère de 53 km entre Toulouse et Castres pour la "première semaine de novembre".