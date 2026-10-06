L'AIE doit se prononcer la semaine prochaine sur les modalités de la mise sur le marché des stocks de gazole, alors que la confusion règne de plus en plus sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le G7 a décidé la semaine dernière de mettre sur le marché 100 millions de barils

* Le conseil d'administration de l'AIE devrait discuter des modalités de cette mise sur le marché les 14 et 15 octobre

* Le groupe de coordination pétrolière de l'UE se réunit mercredi pour définir la position de l'Union

(Ajout de la réunion de l'UE prévue au paragraphe 8, des commentaires du directeur général de Vitol aux paragraphes 12 à 14, et du contexte)

par Giuseppe Fonte, Kate Abnett et Alex Lawler

L'organisme de surveillance énergétique occidental se réunira la semaine prochaine pour définir les modalités d'une mise sur le marché de stocks de diesel, alors que la confusion règne sur le marché quant au nombre de barils que l'Europe et les États-Unis prévoient de mettre à disposition pour faire face aux pénuries et aux prix record, ont indiqué des sources.

Sous la pression du président américain Donald Trump, le Groupe des Sept (G7) a convenu vendredi de libérer 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut provenant des réserves d'urgence et s'est engagé à s'abstenir de toute restriction à l'exportation d'énergie.

Ils n’ont toutefois pas fourni de ventilation des volumes de brut, de diesel et d’autres produits devant être mis sur le marché, ni précisé quels pays y participeraient.

Le conseil d’administration de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui conseille les pays industrialisés et gère leurs réserves stratégiques de pétrole, devrait décider des modalités de cette libération de stocks lors d’une réunion prévue les 14 et 15 octobre, ont indiqué mardi deux personnes proches du dossier.

L’AIE n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ce qui devrait être décidé lors de la réunion du conseil d’administration.

Le G7 comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ainsi que les pays de l’Union européenne que sont la France, l’Allemagne et l’Italie.

L’une des sources a indiqué que l’Italie, membre du G7, participerait à cette libération.

Le groupe de coordination pétrolière de l’UE se réunira mercredi, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande visant à clarifier les détails de cette libération de stocks.

La guerre en Iran avait déclenché en mars la plus importante libération de stocks d’urgence jamais enregistrée, à hauteur de 400 millions de barils, coordonnée par l’AIE.

En annonçant cette nouvelle libération de stocks, les dirigeants du G7 ont déclaré vendredi dernier qu’ils tiendraient compte des engagements déjà honorés concernant la mesure précédente.

Les acteurs du marché pétrolier et certains responsables gouvernementaux de l’UE s’efforçaient mardi de cerner les détails de l’annonce faite vendredi.

Russell Hardy, directeur général de Vitol, a déclaré mardi lors d’une conférence à Londres que la société de négoce de matières premières s’efforçait toujours de comprendre les détails de cette libération de stocks.

“Cette annonce n’était pas tout à fait transparente quant à la quantité exacte de pétrole qui allait être libérée et à l’endroit où cela allait se faire”, a-t-il déclaré.

“Ainsi, au cours des deux prochaines semaines, nous verrons apparaître des appels d’offres émanant de différents organismes, et ces appels d’offres nous indiqueront précisément quelle quantité de pétrole sera mise sur le marché et à quel endroit.”