L'AIE appelle à envisager un nouveau recours aux stocks stratégiques

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a proposé dimanche que tous les pays membres réfléchissent à la nécessité de procéder à des libérations supplémentaires des stocks de diesel et en définissent l'ampleur, le calendrier et le caractère complémentaire.

Cette suggestion intervient alors que les gouvernements sont confrontés à des prix records du carburant et aux perturbations de l'approvisionnement provoquées par la guerre avec l'Iran.

L'agence, qui coordonne les stocks stratégiques d'urgence de pétrole des pays industrialisés, a également proposé que les pays membres n'ayant pas encore livré l'intégralité des volumes promis accélèrent leurs libérations restantes en privilégiant le diesel, avant une réunion du conseil de direction de l'AIE prévue le 15 octobre.

Les dirigeants du G7 sont convenus debut octobre de libérer leurs réserves stratégiques de produits pétroliers "jusqu'à 100 millions de barils, sous 4 mois" face à la crise énergétique mondiale, peut-on lire dans un communiqué.

(Anusha Shah ;version française Nicolas Delame)