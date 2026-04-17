L'agence saoudienne Al-Jadaan estime qu'il faudra du temps pour que les pays producteurs de pétrole augmentent leur production

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* Les compagnies d'assurance pourraient être réticentes, selon le ministre saoudien

* Les risques demeurent jusqu'à ce qu'une désescalade "sérieuse et crédible" soit atteinte, selon M. Al-Jadaan

* La directrice du FMI, Mme Georgieva, estime qu'il est trop tôt pour s'éloigner du scénario le plus grave

(Ajouter des citations et des détails) par Andrea Shalal et David Lawder

Le ministre saoudien des finances, Mohammed Al-Jadaan, s'est félicité vendredi de la réouverture par l'Iran du détroit d'Ormuz , ouvrant la voie à la reprise des livraisons de pétrole, mais a averti que la situation au Moyen-Orient resterait très fragile tant qu'une désescalade durable n'aurait pas été atteinte.

M. Al-Jadaan, qui préside le Comité monétaire et financier international (IMFC), qui conseille le Fonds monétaire international, a déclaré à la presse que certains pays seraient en mesure de rétablir rapidement leurs capacités de production, mais que d'autres auraient besoin de plus de temps, en fonction de l'ampleur des dégâts qu'ils ont subis.

Le plus grand défi n'est pas de savoir dans quelle mesure la production de pétrole et de gaz naturel peut être accélérée, mais si les assureurs se sentiront à l'aise pour soutenir les expéditions, a-t-il déclaré lors d'une séance d'information organisée dans le cadre des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"Nous espérons que nous assisterons à une désescalade sérieuse, sérieuse et crédible", a déclaré M. Al-Jadaan. "Le souci que nous avons, et je peux vous le dire de la part d'un pays qui a peut-être le plus d'expérience dans ce domaine, c'est de convaincre les compagnies d'assurance de commencer à assurer à un moment où il n'y a pas d'accord sur la cessation des hostilités

M. Al-Jadaan a fait remarquer que le cessez-le-feu actuel expirerait dans quelques jours et a déclaré qu'il espérait qu'il serait prolongé, ce qui entraînerait une désescalade. "Mais en attendant, je ne pense pas que les compagnies d'assurance réagissent. Je ne pense pas que les propriétaires de camions-citernes réagiraient. Et il faudra un peu de temps pour que les pays producteurs réagissent"

L'Iran a déclaré vendredi que le détroit d'Ormuz était ouvert pour le reste de l'accord de cessez-le-feu de 10 jours conclu jeudi entre Israël et le Liban, tandis que le président américain Donald Trump a déclaré que des pourparlers pourraient avoir lieu ce week-end avec l'Iran, ce qui pourrait bientôt conduire à un accord mettant fin à la guerre en Iran.

Les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont commencé le 28 février, déclenchant des attaques iraniennes contre les voisins du Golfe et ravivant le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Des milliers de personnes ont été tuées et le conflit a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde, ce qui a provoqué le pire choc pétrolier de l'histoire.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a déclaré lors de la réunion d'information que les nouvelles du jour réduiraient l'anxiété, mais ne l'élimineraient pas. Les membres du FMI ont convenu que le choc d'approvisionnement provoqué par la guerre constituait une menace sérieuse pour l'économie mondiale.

"Même si le conflit prend fin demain, les dommages subis par les infrastructures et les ruptures d'approvisionnement auront des répercussions pendant un certain temps. Les pays et les personnes les plus vulnérables seront les plus durement touchés", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu'il était trop tôt pour revenir sur les prévisions les plus sévères du FMI , selon lesquelles la croissance tomberait à 2 % en 2026, ce qui mettrait l'économie mondiale au bord de la récession.

"Le temps n'est pas notre ami. Chaque jour qui passe, le risque augmente que nous nous retrouvions dans un scénario plus défavorable , nous poussant vers une croissance encore plus faible et une inflation plus élevée", a-t-elle déclaré.

Mme Georgieva a indiqué qu'elle s'attendait à ce qu'une douzaine de pays cherchent à mettre en place de nouveaux programmes et que cinq à huit pays disposant de programmes existants cherchent à obtenir des fonds supplémentaires. La plupart des pays touchés se trouvent en Afrique subsaharienne.

Les fonctionnaires du FMI rencontreront leurs homologues de la Banque mondiale la semaine prochaine pour comparer leurs notes et trouver des solutions pour les pays les plus vulnérables, a déclaré Mme Georgieva, ajoutant que la Banque mondiale pourrait offrir des subventions dans certains cas, alors que le FMI est limité à des prêts.