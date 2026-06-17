L'administration Trump va verser 765 millions de dollars pour résilier quatre autres baux relatifs à des parcs éoliens offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de projets annulés, des États qui accueilleront des centrales au gaz naturel, un groupe dédié à l'éolien offshore, des citations du ministère de la Justice, paragraphes 4 à 10, 12 et 13)

L'administration Trump a annoncé mercredi qu'elle verserait 765 millions de dollars au promoteur de projets énergétiques Invenergy pour mettre fin à quatre baux éoliens au large des côtes de New York, de la Californie et du Maine.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué qu’Invenergy utiliserait ces fonds pour développer des centrales au gaz naturel dans cinq États du Midwest et des projets géothermiques dans l’Ouest des États-Unis.

Cet accord est le dernier d’une série annoncée cette année par l’administration dans le cadre d’une vaste initiative visant à mettre un terme au développement des projets éoliens offshore américains, qu’elle considère comme coûteux et inefficaces.

L’administration du président Donald Trump s’est efforcée d’accroître la production nationale de combustibles fossiles et a abandonné les politiques soutenant le développement des énergies propres, ce qui a été critiqué par les démocrates et les défenseurs du secteur.

“Nous saluons Invenergy pour avoir reconnu l’importance de l’énergie de base et pour avoir investi dans des solutions énergétiques qui apportent de réels avantages aux consommateurs américains”, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, dans un communiqué.

Sept États américains ont intenté une action en justice contre l’administration au début du mois au sujet d’un versement de près de 800 millions de dollars à la société française TotalEnergies TTEF.PA pour annuler un bail éolien offshore au large des côtes de New York. Les États ont allégué que l’administration n’avait pas respecté les procédures administratives appropriées et avait détourné un fonds public réservé aux règlements judiciaires, alors même qu’il n’y avait pas de litige entre les parties.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que l’accord avait été examiné par le ministère de la Justice et avait suivi toutes les voies appropriées. Invenergy n’a pas souhaité s’exprimer sur la légalité de cet accord.

Stanley Woodward, procureur général adjoint au ministère de la Justice, a déclaré dans un communiqué que l’agence comptait “sur la coopération continue des entreprises qui réévaluent leurs investissements énergétiques”.

Selon l’annonce, Invenergy investira une partie des 765 millions de dollars dans des centrales au gaz naturel situées dans l’Indiana, le Wisconsin, l’Iowa, le Kansas et le Missouri.

Les concessions éoliennes offshore de l’entreprise comprenaient deux sites dans le golfe du Maine et un au large de chaque côte de New York et de la Californie. Ces quatre projets en étaient tous à leurs débuts, selon une source proche de l’entreprise, qui a précisé que celle-ci n’excluait pas de revenir dans ce secteur à l’avenir.

Dans le communiqué du ministère de l’Intérieur, Daniel Runyan, vice-président senior chargé du développement chez Invenergy , a déclaré que la société basée à Chicago allait “mobiliser des capitaux supplémentaires pour des projets pouvant être menés à bien dans des délais commercialement raisonnables et répondre à la demande des clients, tout en continuant à évaluer les opportunités à mesure que les conditions du marché évoluent”.

Un groupe représentant le secteur de l’éolien offshore, Turn Forward, a déclaré que cet accord entraînerait l’annulation d’une capacité électrique pourtant indispensable à un moment où la demande est en forte hausse.

“Remplacer l’éolien offshore côtier par des infrastructures géothermiques ou au gaz naturel dans une autre région ne résout en rien les préoccupations croissantes des consommateurs concernant l’accessibilité financière, les défis en matière de fiabilité ou les pénuries potentielles d’approvisionnement en électricité dans le Nord-Est et la région du Mid-Atlantic”, a déclaré Hillary Bright, directrice exécutive de Turn Forward, dans un communiqué.