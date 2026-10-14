L'administration Trump va agrandir une raffinerie de Delek au Texas en recourant à la loi sur la production de défense

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* La raffinerie de Tyler, au Texas, traite actuellement environ 74.000 barils par jour

* Selon Vance, l'extension vise à produire des millions de gallons de carburant destiné à un usage commercial et militaire

* La Maison Blanche et Delek ne donnent pas de détails sur le financement ni sur l'augmentation de capacité prévue

L'administration Trump va recourir à la loi sur la production de défense (Defense Production Act), datant de la guerre froide, pour augmenter la capacité de traitement d'une raffinerie située au Texas et détenue par Delek US Holdings DK.N , a déclaré mardi le vice-président JD Vance.

L'annonce concernant Delek est la dernière d'une série de mesures prises par la Maison Blanche pour maîtriser les prix des carburants à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, pour lesquelles l'accessibilité financière est devenue un enjeu déterminant pour les électeurs.

Cette initiative comprend notamment des efforts visant à injecter davantage de diesel sur le marché — notamment, ce qui a suscité la plus grande controverse, par le biais d’une licence générale américaine assouplissant les restrictions sur le diesel d’origine russe, une mesure qui a attiré les critiques tant des démocrates que de certains républicains.

« Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer que l’administration Trump, en collaboration avec la raffinerie de Delek, a invoqué la loi sur la production de défense et que nous allons agrandir la raffinerie ici même, à Tyler, au Texas », a déclaré Vance lors d’un discours prononcé au Texas.

« Nous voulons que cette raffinerie produise des millions de gallons de carburant de qualité commerciale et conforme aux spécifications militaires, en plus de ce qu’elle produit déjà », a ajouté Vance.

« Pour vous et vos familles, cela se traduira par une baisse du coût des trajets en avion d’un endroit à l’autre, ainsi que par une réduction des frais liés à vos trajets quotidiens en voiture pour vous rendre au travail. Cela signifie également un approvisionnement énergétique plus fiable… », a déclaré Vance.

La raffinerie de Tyler, au Texas, située à environ 200 miles (322 km) au nord de Houston, traite actuellement environ 74.000 barils par jour.

La Maison Blanche et Delek n’ont pas immédiatement répondu aux questions concernant le montant des fonds alloués à cette extension ni l’ampleur de l’augmentation de la capacité de raffinage qui en résulterait.

Les extensions de capacité des raffineries sont généralement très coûteuses et prennent plusieurs mois, voire plusieurs années, à réaliser, selon la complexité des travaux.

Trump devrait publier dans les prochains jours une directive incitant les responsables de l’administration à trouver des moyens de contourner les réglementations étatiques et locales qui entravent la production d’énergie, et à recourir à la loi sur la production de défense pour accroître la capacité de raffinage, a rapporté Reuters la semaine dernière.