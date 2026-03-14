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L'administration Trump ordonne à Sable Offshore de restaurer l'unité de Santa Ynez
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 00:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a ordonné vendredi à Sable Offshore SOC.N de rétablir les opérations de forage pétrolier au large de la côte sud de la Californie, a indiqué le ministère américain de l'Énergie.

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