Vague de chaleur en Europe: les derniers développements

Le créateur Pharrell Williams lors du défilé Louis Vuitton à Paris le 23 juin 2026, avec la vague d'eau polémique en pleine canicule ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe:

Un millier de morts supplémentaires en France

Depuis le 24 juin, un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France, selon l'agence nationale de santé publique, qui a prévenu que le bilan réel était voué à s'alourdir.

Ce phénomène touche principalement les plus de 65 ans, a annoncé Santé publique France, évoquant par ailleurs une hausse de 40% des seuls décès à domicile. La vigilance rouge canicule en France ne concerne plus que l'extrême est du pays, avec une levée prévue dans la soirée.

Record historique au Danemark, en Allemagne et en République tchèque

les records historiques se sont accumulés samedi: le Danemark n'a jamais eu aussi chaud depuis la création des relevés météo en 1874, avec une température montant jusqu'à 37°C.

La République tchèque a enregistré son record absolu de température à 40,6°C. L'Allemagne a aussi battu samedi un nouveau record, avec 41,5°C.

Noyades en Slovaquie

Six personnes sont mortes noyées vendredi et samedi dans des piscines ou des lacs dans la région de Bratislava, selon la police slovaque.

Polémique à la semaine de la Mode de Paris

La semaine de la mode masculine de Paris, qui s'achève dimanche, a elle aussi été touchée par la canicule, avec une polémique autour d'une gigantesque vague artificielle au défilé Louis Vuitton.

De nombreux internautes ont dénoncé le gaspillage d'eau. Mais LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, a assuré que l'eau serait "réinjectée dans le réseau d'assainissement".

Plus de 35°C pour au moins 193 millions de personnes

Des centaines de personnes essaient de se rafraîchir sur la plage d'Amager à Copenhague, le 27 juin 2026 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Au moins 193 millions d'habitants en Europe, dont 75 millions en Allemagne, ont connu des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée samedi, selon les calculs de l'AFP, en hausse par rapport à vendredi alors que la vague de chaleur se déplace vers le nord-est du continent.

Marches des Fiertés annulées ou bouillantes

En raison de la canicule, Paris a été privé de Marche des fiertés LGBT+. L'annulation du festival de musique Solidays, qui devait se dérouler jusqu'à dimanche dans la capitale française, va priver l'association organisatrice Solidarité Sida de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie.

La Pride de Munich s'est quant à elle tenue sous des températures avoisinant les 36°C.

Retrousser ses manches

Un jeune se rafraïchit le long du canal Saint-Martin en pleine canicule à Paris le 25 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La prestigieuse philharmonie de Berlin a assoupli son code vestimentaire pour son célèbre concert de fin de saison samedi soir: les hommes étaient autorisés à tomber la veste et à retrousser leurs manches.

Les Balkans en alerte rouge

Une femme promène son chien devant des tuyaux d’arrosage déversant de l’eau pour apporter un peu de fraîcheur face à la chaleur estivale, dans le cadre des mesures d’adaptation climatique de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, le 25 juin 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les Balkans sont à leur tour frappés par la canicule depuis samedi, avec l'intégralité de la côte adriatique croate en alerte rouge.

Avec 39°C attendus à partir de dimanche dans certaines régions de Serbie, de Macédoine du Nord, de Bosnie et du Monténégro, selon les différents instituts météorologiques nationaux, la région devrait suffoquer au moins jusqu'à lundi.