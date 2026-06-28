La société australienne Firmus Technologies conclut un accord avec Nvidia concernant l'accès à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

La société australienne d’infrastructures d’IA Firmus Technologies a annoncé lundi avoir conclu un partenariatstratégique avec Nvidia Corp NVDA.O afin d’aider les entreprises émergentes du secteur de l’IA à accéder à une puissance de calcul à moindre coût.

* Firmus a précisé que cet accord lui permettrait d’acheter de l’infrastructure Nvidia et de vendre des services cloud basés sur la technologie Nvidia à des clients « AI Native », entre autres, dans le cadre d’un accord qui rapporterait au géant américain des puces électroniques coté en bourse des revenus sur les produits ainsi qu’une part des revenus liés au cloud.

* L'accord prévoit la livraison de 170 000 processeurs graphiques (GPU) entre le premier trimestre 2027 et le début de l'année 2028, qui seront installés à Batam, en Indonésie.

* Firmus a déclaré s’attendre à générer jusqu’à 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours des six premières années de l’accord, sur la base des engagements pris par ses clients.

* L’entreprise d’origine australienne a déclaré que cet accord permettrait aux petites entreprises et aux start-ups spécialisées dans l’IA d’accéder plus facilement à l’infrastructure nécessaire à cette technologie.

* « Nous nous sommes efforcés de trouver un moyen de combler le fossé entre les avantages financiers dont bénéficient les grands acteurs – grâce à leur excellente notation de crédit – et ceux des entreprises émergentes », a déclaré à Reuters Tim Rosenfield, co-directeur général de Firmus. « Il s’agit en réalité d’un moyen très concret d’uniformiser un peu les règles du jeu afin de donner aux nouvelles entreprises une chance de rivaliser avec les géants du secteur. »

* Nvidia a participé aux précédentes levées de fonds de Firmus, ce qui en fait un investisseur de la société australienne, selon Firmus.

* Firmus a annoncé en avril avoir levé 1,35 milliard de dollars au cours des six derniers mois, ce qui lui confère une valorisation post-financement de 5,5 milliards de dollars. La société a mandaté des banques d’investissement pour travailler sur une éventuelle introduction en bourse, selon des sources proches du dossier.

* M. Rosenfield n’a pas souhaité s’exprimer sur les préparatifs de l’introduction en bourse de Firmus.