L'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran sera bientôt rendu public, mais une trêve permanente doit encore faire l'objet de négociations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Vance, le commandement militaire iranien, plus de détails)

* L'accord doit être officiellement signé vendredi en Suisse

* Le programme nucléaire iranien sera abordé lors de négociations ultérieures

* Les cours du pétrole glissent vers de nouveaux plus bas depuis trois mois

* Le conflit entre Israël et le Hezbollah reste un facteur de complication

par Steve Holland et Jana Choukeir

Des détails ont commencé à filtrer mardi concernant l’accord provisoire conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient . Le président américain Donald Trump a déclaré que cet accord empêcherait Téhéran de se doter de l’arme nucléaire, tandis qu’un responsable américain a précisé qu’il autoriserait l’Iran à vendre du pétrole dès sa signature. Le protocole d’accord signé cette semaine, bien qu’il n’ait pas encore été rendu public, prolonge de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril afin de permettre aux pays belligérants de négocier une trêve permanente. Aux termes de cet accord, les États-Unis mettront fin à leur blocus des ports iraniens tandis que Téhéran rétablira le passage des pétroliers et du reste du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, qu’il bloquait de fait depuis que les États-Unis et Israël avaient lancé des frappes le 28 février.

Le président américain a déclaré que l’accord stipulait clairement que Téhéran ne disposerait pas d’arme nucléaire et que le texte intégral serait rendu public lors d’une cérémonie officielle dans quelques jours.

L’Iran affirme depuis longtemps qu’il ne développera pas d’arme nucléaire et que son programme nucléaire est exclusivement destiné à des fins pacifiques.

Trump a avancé des justifications changeantes pour attaquer l’Iran, mais semble n’avoir obtenu que peu de ce qu’il disait vouloir: le gouvernement théocratique iranien reste en place, son programme de missiles balistiques n’a pas été démantelé et il n’a pas mis fin à son soutien aux milices anti-israéliennes comme le Hezbollah.

Cet accord expose Trump , un républicain, à des critiques au sein même de son propre parti à l’approche des élections de mi-mandat de novembre. Parallèlement, les dirigeants iraniens pourraient faire face à une recrudescence des manifestations s’ils ne parviennent pas à alléger les pressions économiques après une guerre dévastatrice.

Israël n’a pas participé directement aux négociations et s’est distancié tant du cessez-le-feu d’avril que du dernier accord entre les États-Unis et l’Iran, ce qui ajoute à l’incertitude quant à la pérennité du nouveau cessez-le-feu.

La guerre a touché la plupart des pays de la région, faisant plus de 7 000 morts, principalement en Iran et au Liban, qu’Israël a envahi en mars après que le Hezbollah, allié de l’Iran, s’est joint aux combats.

Le vice-président américain JD Vance a déclaré que l’accord incluait Israël et le Liban, contredisant ainsi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a affirmé lundi que Israël n’était pas lié par cet accord et ne se retirerait pas du sud du Liban. Un porte-parole du Hezbollah a déclaré à Reuters que le groupe estimait que l’Iran n’accepterait pas une trêve permanente si l’occupation israélienne n’était pas levée.

Le commandement militaire iranien, le quartier général central de Khatam al-Anbiya, a averti qu’Israël devait s’attendre à une riposte sévère s’il ne mettait pas fin à ses attaques contre le sud du Liban.

Un haut responsable américain a déclaré que l’accord permettait à l’Iran de commencer immédiatement à vendre du pétrole et du carburant, et qu’il comprenait des services bancaires, de transport et d’assurance destinés à faciliter ces ventes.

Les responsables américains et iraniens affirment que cet accord pourrait à terme apporter des avantages économiques substantiels à l’Iran grâce à la levée des sanctions et au déblocage des avoirs à l’étranger. Il pourrait également permettre la création d’un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars, financé par les États voisins du Golfe qui accueillent des bases militaires américaines et ont été touchés par des attaques iraniennes pendant la guerre, si l’Iran respecte les autres conditions.

DES NÉGOCIATIONS DIFFICILES EN PERSPECTIVE Au cours des 60 prochains jours, les négociateurs se pencheront à nouveau sur des questions épineuses telles que l’avenir du programme nucléaire iranien , sujet dont Téhéran discutait avec les responsables de l’administration Trump en février jusqu’à ce que ces négociations soient interrompues par la décision américaine de déclencher la guerre. Deux autres questions que Trump et Netanyahou avaient invoquées pour justifier la guerre ne semblent pas figurer à l’ordre du jour: mettre fin au soutien de l’Iran aux milices armées régionales et freiner son programme de missiles. Trump a publiquement critiqué Netanyahu et exprimé sa frustration face à la campagne militaire israélienne, déclarant mardi qu’il n’était “pas satisfait” de la manière dont Israël s’était comporté. “L’Iran veut en finir”, a déclaré Trump aux journalistes à propos de la prochaine phase des négociations avec l’Iran, un sentiment qu’il n’a cessé de réitérer depuis les premiers jours de la guerre. “Ils doivent se remettre au travail, et les relations sont désormais normalisées, donc je pense que cela va aller assez vite.” Auparavant, il avait qualifié l’accord de “rempart contre l’arme nucléaire” pour l’Iran.

L’Iran avait signé en 2015 un accord avec les États-Unis et d’autres pays visant à réduire considérablement ses activités d’enrichissement d’uranium, mais cet accord a volé en éclats après que Donald Trump eut unilatéralement retiré les États-Unis de celui-ci au cours de son premier mandat. Cela a conduit l’Iran à constituer un stock d’uranium hautement enrichi que Donald Trump souhaite voir retiré ou détruit. S’exprimant lors des réunions du G7 en France , Trump a déclaré qu’il appréciait l’idée de soumettre l’accord avec l’Iran aux législateurs du Congrès américain pour examen, après que certains de ses collègues républicains se soient plaints d’être tenus à l’écart. Trump a essuyé les critiques de certains législateurs pour ne pas avoir obtenu l’autorisation du Congrès pour cette guerre, qui est largement impopulaire auprès des Américains.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2% mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, au lendemain d’une chute de près de 5 % suite à l’annonce de l’accord, bien que les responsables du secteur affirment que la production de pétrole et de gaz au Moyen-Orient mettra des mois à se rétablir complètement.

PRUDENCE EN MATIÈRE DE TRANSPORT MARITIME Les deux parties affirment que le détroit d’Ormuz, qui achemine habituellement environ un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, sera ouvert à partir de vendredi , mais les compagnies maritimes indiquent qu’elles attendront de voir si la paix tient. Mardi, la télévision d’État iranienne a fait état de mesures visant à lever son blocus maritime, tout en soulignant que les navires devaient toujours se coordonner avec les Gardiens de la Révolution iraniens.

Les États-Unis ont déclaré que le détroit serait ouvert sans péage pendant 60 jours et qu’ils s’attendaient à ce que cette disposition fasse partie d’un accord final. L’Iran a laissé entendre qu’il conserverait le contrôle du détroit conjointement avec Oman.