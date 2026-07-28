L'accord conclu entre Circle et IBM concernant les brevets est significatif, selon Susquehanna

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28 juillet - ** La société de courtage Susquehanna estime que l'acquisition par le géant des stablecoins Circle Internet Group

CRCL.N du portefeuille de brevets blockchain d'IBM IBM.N pourrait constituer une avancée stratégique significative, alors que CRCL cherche à monétiser son avance sur l'USDC, le stablecoin adossé au dollar de la société

** Le portefeuille de brevets blockchain d’IBM comprend environ 1 450 brevets actifs, notamment dans les domaines de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et de la vérification cryptographique des transactions, selon la société de courtage

** Selon la société, la blockchain d’IBM est principalement conçue pour les banques et les grandes entreprises, et son approche s’accorde bien avec la blockchain institutionnelle Arc de Circle

** Circle a annoncé cette acquisition lundi

** L'action CRCL recule de 4,38 % à 62,54 dollars lors de la séance d'aujourd'hui

** Sur 30 courtiers, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 14 “conserver” et 2 “vendre” ou moins; l'objectif de cours médian est de 107,21 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a reculé de 21,2 % depuis le début de l’année