Kristalina Georgieva, du FMI, estime que l'économie mondiale résiste au choc énergétique, mais exprime des inquiétudes sur le plan budgétaire

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* La directrice générale du FMI estime que l'essor des investissements dans l'IA est en « bras de fer » avec le choc des prix de l'énergie dans le Golfe

* Mme Georgieva considère que les pressions budgétaires croissantes et la hausse des rendements obligataires constituent des risques à la baisse pour les perspectives

* Les banques centrales doivent rester « résolument concentrées » sur la stabilité des prix, déclare Mme Georgieva

(Ajoute des détails sur les prévisions du FMI; Mme Georgieva commente l'assainissement budgétaire, la politique monétaire et les déséquilibres, à partir du septième paragraphe) par David Lawder

L'économie mondiale a mieux résisté au choc énergétique lié à la guerre en Iran que ce que l'on craignait, a déclaré mardi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, mais elle a fait part de ses inquiétudes concernant la détérioration de la situation budgétaire dans certains pays, illustrée par la hausse des rendements obligataires et le ralentissement du processus de désinflation.

Mme Georgieva a déclaré aux journalistes lors d’un point presse précédant la réunion des ministres des Finances du Groupe des 20, qui se tiendra la semaine prochaine à Asheville, en Caroline du Nord, qu’il existait un « bras de fer » entre le choc négatif lié à l’approvisionnement énergétique du Golfe et les vents favorables à la croissance issus du boom des investissements dans l’intelligence artificielle, qui commençait à s’étendre au-delà des frontières américaines.

Elle a ajouté que les risques pesant sur les perspectives mondiales étaient plus équilibrés qu’en avril, mais qu’ils penchaient toujours à la baisse, en raison des pressions budgétaires croissantes et de la possibilité que les banques centrales soient contraintes de maintenir une politique monétaire restrictive pour maîtriser l’inflation.

La croissance mondiale « résiste à de puissants vents contraires liés à des niveaux d’endettement élevés, à une inflation tenace et à des tensions commerciales. Jusqu’à présent, elle a mieux résisté au choc énergétique provoqué par la fermeture du détroit d’Ormuz que nous ne le craignions, grâce à une combinaison de facteurs », a déclaré Mme Georgieva.

Parmi ces facteurs figurent le recours aux réserves de pétrole et de gaz par de nombreux pays, l’augmentation des approvisionnements énergétiques hors du Golfe, la baisse de la demande énergétique, l’augmentation des capacités en énergies renouvelables et le retour à la production d’électricité à partir du charbon dans certaines régions.

Aux États-Unis, les investissements dans l’intelligence artificielle soutiennent les bénéfices des entreprises et les dépenses de consommation, tandis que d’autres pays accélèrent la construction de centres de données et l’approvisionnement en matériel dédié à l’IA, a-t-elle ajouté.

Son ENQUÊTE de la situation économique mondiale n’a pas été accompagné de nouvelles prévisions. En juillet, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, les ramenant à un taux modeste de 3,0 % , tout en mettant en garde contre de nouveaux risques de ralentissement liés à la guerre au Moyen-Orient, à la fragmentation des échanges commerciaux et à l’incertitude potentielle liée à l’IA.

Il actualisera ses prévisions de croissance mondiale à la mi-octobre, lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok.

LE CHOC ÉNERGÉTIQUE « N’EST PAS TERMINÉ »

Mme Georgieva a mis en garde contre tout relâchement de la part des décideurs politiques, alors que les cours de référence du Brent LCOc1 oscillent entre 80 et 90 dollars le baril depuis la mi-juin, bien en deçà de leurs sommets printaniers supérieurs à 118 dollars.

«Le choc énergétique n’est pas terminé», a déclaré Mme Georgieva. «Une nouvelle hausse des prix du pétrole pourrait alimenter l’inflation, contraignant les banques centrales à maintenir une politique restrictive, avec des répercussions sur le coût du service de la dette et sur l’activité économique.»

Elle a ajouté que tous les pays devaient s’attaquer à leurs problèmes budgétaires et « élaborer et présenter des plans crédibles pour garantir que leur dette et leurs déficits s’inscrivent sur une trajectoire viable ».

Elle n’a pas cité nommément les pays nécessitant un assainissement budgétaire. Mais ses commentaires font suite à la flambée, la semaine dernière, des rendements des obligations du Trésor américain à 30 ans, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans, ce qui a incité le secrétaire au Trésor Scott Bessent à annoncer de manière inattendue un doublement du volume des opérations de rachat d’obligations à long terme afin de contenir les coûts d’emprunt.

Le FMI appelle depuis longtemps Washington à réduire ses déficits budgétaires croissants , ce qui contribuerait également à réduire les déficits commerciaux et courants des États-Unis.

Mme Georgieva a déclaré que les banques centrales devaient rester « résolument concentrées » sur leur mission de stabilité des prix face aux risques persistants d’inflation, tout en exprimant sa crainte qu’une politique monétaire restrictive ne freine la croissance.

Elle a également indiqué que les pays devaient s’attaquer aux « déséquilibres mondiaux excessifs » à l’origine des tensions commerciales. Sans citer de pays en particulier, Mme Georgieva appelle depuis longtemps la Chine à rééquilibrer son modèle de croissance, en s’éloignant d’un modèle axé sur les exportations – qui ont inondé les marchés mondiaux de produits bon marché – pour s’orienter vers un modèle tiré par la demande intérieure des consommateurs.

« Une économie mieux équilibrée est une économie mondiale plus forte, et cela profite à tout le monde », a-t-elle déclaré, ajoutant que cet objectif était plus difficile à atteindre dans un monde de plus en plus fragmenté.

Le FMI est en train d’affiner son modèle d’évaluation des balances extérieures, a-t-elle indiqué, et approfondira son analyse des facteurs à l’origine de ces déséquilibres, notamment l’interaction entre les tendances macroéconomiques, le commerce et la politique industrielle, dans une série de documents à paraître prochainement.