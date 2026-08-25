Dolly Parton, légende américaine de la musique country, s'éteint à 80 ans

Dolly Parton se produit à Londres le 5 juillet 2008 ( AFP / LEON NEAL )

La légende américaine de la musique country Dolly Parton, inoubliable interprète de "Jolene" et de "9 to 5" à la popularité immense, s'est éteinte à 80 ans mardi, suscitant une intense vague d'émotion.

"Ma famille et moi avons partagé toute une vie de beaux souvenirs avec Dolly, mais vous aussi. Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant un membre à part entière de votre famille", a déclaré son neveu dans une vidéo annonçant son décès, diffusée sur les réseaux sociaux de la star.

La famille de la chanteuse n'a pas précisé la cause de sa mort.

Signe de l'émotion qui a saisi le pays, Donald Trump a fait mettre les drapeaux en berne pour une semaine et regretté une "vraie perte pour des millions de personnes".

"Il n'y a jamais eu quelqu'un comme elle, et il n'y en aura jamais plus", a encore écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"Dolly Parton était unique" et "racontait avec sincérité, humilité et sensibilité les histoires des Américains ordinaires", a salué sur X l'ex-président démocrate Bill Clinton.

"Quelle merveilleuse autrice-compositrice et chanteuse. Elle a rassemblé tant de gens", a souligné Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones.

L'actrice américaine Jane Fonda s'est dite "anéantie" par sa disparition.

A New York, l'emblématique Empire State Building rendra hommage à Dolly Parton en s'illuminant de rose dans la soirée, à 21h25 précises (heure locale), en référence à son tube "9 to 5".

Monument

Fleurs et portraits en hommage à Dolly Parton à Los Angeles, le 25 août 2026 ( AFP / VALERIE MACON )

On savait l'icône de la country malade depuis un certain temps. En mai, elle avait annulé une série de concerts prévus à Las Vegas, comme une première fois quelques mois plus tôt, en octobre dernier.

Dolly Parton avait alors expliqué dans une vidéo que sa convalescence était en bonne voie, mais qu'elle n'était pas encore prête à remonter sur scène. Elle avait évoqué des systèmes immunitaire et digestif "mis à rude épreuve".

L'autrice et interprète, également devenue actrice, puissante femme d'affaires et philanthrope, espérait alors encore inaugurer un musée et un hôtel en fin d'année à Nashville, berceau de la musique country dans le Tennessee.

De sa plume ont émergé quelque 3.000 titres, dont des classiques comme "Jolene" (1973) et "I Will Always Love You" (1974), dont la reprise en 1992 par Whitney Houston fut un succès planétaire.

Au cours de ses soixante ans de carrière, la reine de la country a sorti près d'une cinquantaine d'albums, écoulé plus de 100 millions de disques et construit l'une des plus grosses fortunes de la scène musicale américaine.

Artiste récompensée à maintes reprises qui écrivait ses propres chansons, maîtrisait son image et gérait sa carrière de main de maître dans une industrie principalement masculine, jusqu'à devenir un monument de la chanson aux Etats-Unis, elle a incarné une figure féministe - sans le revendiquer.

"Son exemple nous a persuadés que tout était possible. Jamais une porte ne lui a résisté, et celles qu'elle a ouvertes ont marqué et changé le cours de l'histoire", loue son neveu.

"Dollywood"

Ses coiffures blondes défiant la gravité comme son audace vestimentaire ont contribué à leur manière à forger sa légende.

Dolly Rebecca Parton était née le 19 janvier 1946 dans une cabane dans le comté de Sevier au fin fond du Tennessee, quatrième d'une fratrie pauvre de douze enfants.

Enfant, elle chantait d'abord aux poules à l'extérieur de la bicoque familiale dans les montagnes des Appalaches puis, dès 13 ans, sur la scène mythique du Grand Ole Opry, à Nashville, dont l'émission de radio country était diffusée dans toute l'Amérique.

Dès le bac en poche, à la fin des années 1960, elle s'était installée à Nashville et était devenue rapidement - et pour longtemps - une des figures les plus populaires de la scène musicale américaine.

Excellente guitariste, elle a conquis les critiques grâce à sa tessiture de soprano, dont le vibrato s'éteignait parfois en murmure blessé.

Entrepreneuse accomplie, Dolly Parton a aussi lancé maison d'édition, station de radio, restaurants, et encore un parfum, "Dolly", à 75 ans.

Son immense popularité se mesure peut-être encore mieux qu'ailleurs à "Dollywood", le parc d'attractions qu'elle a ouvert en 1986 dans le Tennessee, près de là où elle a grandi. Il séduit plusieurs millions de visiteurs par an.

Son mari pendant près de 60 ans, Carl Dean, rencontré à l'âge de 18 ans, est décédé en 2025.