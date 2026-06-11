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Klea Holding annonce le démarrage de sa nouvelle filiale
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 08:02

La société spécialisée dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises, a dévoilé le démarrage de l'activité de sa nouvelle filiale, Klea Pharmaceuticals. Cette dernière doit commercialiser un portefeuille de médicaments sous licences sur des marchés à forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique.

Klea Holding précise que les premiers revenus sont attendus dès le second semestre 2026 et que le lancement a été effectué avec "un puissant partenaire", Al Khayyat Investments (AKI), holding familiale émiratie très active dans le domaine de la santé.

Dans le détail, la filiale dispose d'un portefeuille initial de 57 médicaments enregistrés auprès de l'Emirates Drug Establishment (EDE) et référencés à la fois sous le Dubai Drug Code (DDC) et le HAAD Code (Abu Dhabi), permettant d'accéder aux marchés publics et privés.

Cette mise en exploitation marquera le lancement effectif de la stratégie de développement pharmaceutique de Klea Holding dans une région caractérisée par une forte croissance de la demande en produits de santé et des perspectives attractives pour le secteur pharmaceutique.

Pour rappel, le marché pharmaceutique du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA) représente 32,6 milliards de dollars (28,3 milliards d'euros) et croît à un rythme annuel de 7,8% soit plus du double des marchés matures. Les Émirats Arabes Unis constituent le point d'entrée idéal : avec une croissance de 16,5% sur la dernière période, le pays est le 2ème marché le plus dynamique de la région MEA, porté par l'assurance maladie obligatoire universelle et un taux de couverture des particuliers parmi les plus élevés au monde (68%).

Klea Pharmaceuticals confirme viser un chiffre d'affaires de plus de 8,5 millions de dirhams des Emirats arabes unis (plus de 2 millions d'euros) dès 2026, soit plus de 14 millions de dirhams en première année pleine d'exploitation, avec une montée en puissance progressive portée par l'expansion géographique, pour atteindre plus de 200 millions de dirhams (plus de 50 millions d'euros) à horizon 2032.

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KLEA HOLDING (ex VISIOMED)
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