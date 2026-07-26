Var: un "feu toupie" contenu malgré des reprises dues au vent

Incendie dans le Var, au-dessus de Cotignac, le 23 juillet 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les pompiers du Var sont parvenus dimanche grâce à une lutte acharnée à contenir l'incendie de Pontevès, à la veille d'une nouvelle journée "à risque" qui sera marquée par le mistral, des températures élevées et un faible taux d'humidité.

Et pour le deuxième jour consécutif, en raison d'un risque incendie très sévère, tous les massifs forestiers du Var resteront fermés au public lundi, a annoncé la préfecture.

Malgré le "risque extrême" et un "trio infernal" --mistral, sécheresse et taux d'humidité très bas-- réuni dimanche, les sapeurs-pompiers sont parvenus à de "très bons résultats", au sixième jour de leurs opérations contre ce "feu toupie", a indiqué à l'AFP le préfet du Var Simon Babre.

Car si plusieurs reprises de l'incendie ont été signalées, "un combat très âpre et intense a permis de contenir le feu dans son enveloppe: on est toujours à 4.500 hectares", a-t-il souligné dimanche soir.

Parti mardi d'un champ de Pontevès, le feu a enflammé des pans entiers du Gros Bessillon, montagne boisée du bucolique arrière-pays varois, menaçant pendant près d'une semaine plusieurs communes de "la Provence Verte" et imposant des évacuations ponctuelles pour environ 5.000 personnes.

Plus d'un millier de pompiers étaient mobilisés dimanche, appuyés par quatre Canadair, un avion Dash et huit hélicoptères bombardiers d'eau. Leur action s'est concentrée aux abords des communes de Barjols, Pontevès et Correns.

"Ce qui a brûlé aujourd'hui et qui a beaucoup accaparé les pompiers au sol, et les moyens aériens, ce sont des reprises de feu ou des morceaux de forêts qui n'avaient pas brûlés, sur les surfaces déjà parcourues", a expliqué le préfet.

"On avait plusieurs verrous considérés comme des points à tenir absolument (...) tous ont été tenus par l'action des sapeurs-pompiers", a souligné M. Babre.

"Demain, avec de nouveau du mistral, des températures très élevées et un taux d'humidité bas, c'est à nouveau une journée à risque", a-t-il mis en garde.

Le confinement du centre de Barjols est levé, et des habitants de deux quartiers sont autorisés à rentrer chez eux. Mais environ 1.500 personnes ne peuvent pas retourner dans leur logement, sur le périmètre menacé par le feu.

Les incendies trouvent un terrain favorable dans les conditions climatiques extrêmes que connaît la France actuellement: des températures très hautes, un vent fort, sur une végétation qui a profité des pluies du printemps pour pousser mais est aujourd'hui totalement asséchée.

La Corse est aussi en proie depuis plusieurs jours à des incendies.

Concernant l'incendie de Corte, en Haute-Corse, qui a parcouru près de 900 hectares, les opérations menées dimanche ont permis de "sécuriser en partie l'arrière droit du feu ainsi que la partie avant droite", a annoncé la préfecture, jugeant la journée "satisfaisante."

Toujours en Corse, près de Biguglia, un incendie parti samedi après-midi a parcouru 160 hectares mais est reste éloigné des habitations. "La progression du feu a pu être contenue malgré des conditions de vent particulièrement défavorables", ont souligné les pompiers.