 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Var: un "feu toupie" contenu malgré des reprises dues au vent
information fournie par AFP 26/07/2026 à 20:51
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Incendie dans le Var, au-dessus de Cotignac, le 23 juillet 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Incendie dans le Var, au-dessus de Cotignac, le 23 juillet 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les pompiers du Var sont parvenus dimanche grâce à une lutte acharnée à contenir l'incendie de Pontevès, à la veille d'une nouvelle journée "à risque" qui sera marquée par le mistral, des températures élevées et un faible taux d'humidité.

Et pour le deuxième jour consécutif, en raison d'un risque incendie très sévère, tous les massifs forestiers du Var resteront fermés au public lundi, a annoncé la préfecture.

Malgré le "risque extrême" et un "trio infernal" --mistral, sécheresse et taux d'humidité très bas-- réuni dimanche, les sapeurs-pompiers sont parvenus à de "très bons résultats", au sixième jour de leurs opérations contre ce "feu toupie", a indiqué à l'AFP le préfet du Var Simon Babre.

Car si plusieurs reprises de l'incendie ont été signalées, "un combat très âpre et intense a permis de contenir le feu dans son enveloppe: on est toujours à 4.500 hectares", a-t-il souligné dimanche soir.

Parti mardi d'un champ de Pontevès, le feu a enflammé des pans entiers du Gros Bessillon, montagne boisée du bucolique arrière-pays varois, menaçant pendant près d'une semaine plusieurs communes de "la Provence Verte" et imposant des évacuations ponctuelles pour environ 5.000 personnes.

Plus d'un millier de pompiers étaient mobilisés dimanche, appuyés par quatre Canadair, un avion Dash et huit hélicoptères bombardiers d'eau. Leur action s'est concentrée aux abords des communes de Barjols, Pontevès et Correns.

"Ce qui a brûlé aujourd'hui et qui a beaucoup accaparé les pompiers au sol, et les moyens aériens, ce sont des reprises de feu ou des morceaux de forêts qui n'avaient pas brûlés, sur les surfaces déjà parcourues", a expliqué le préfet.

"On avait plusieurs verrous considérés comme des points à tenir absolument (...) tous ont été tenus par l'action des sapeurs-pompiers", a souligné M. Babre.

"Demain, avec de nouveau du mistral, des températures très élevées et un taux d'humidité bas, c'est à nouveau une journée à risque", a-t-il mis en garde.

Le confinement du centre de Barjols est levé, et des habitants de deux quartiers sont autorisés à rentrer chez eux. Mais environ 1.500 personnes ne peuvent pas retourner dans leur logement, sur le périmètre menacé par le feu.

Les incendies trouvent un terrain favorable dans les conditions climatiques extrêmes que connaît la France actuellement: des températures très hautes, un vent fort, sur une végétation qui a profité des pluies du printemps pour pousser mais est aujourd'hui totalement asséchée.

La Corse est aussi en proie depuis plusieurs jours à des incendies.

Concernant l'incendie de Corte, en Haute-Corse, qui a parcouru près de 900 hectares, les opérations menées dimanche ont permis de "sécuriser en partie l'arrière droit du feu ainsi que la partie avant droite", a annoncé la préfecture, jugeant la journée "satisfaisante."

Toujours en Corse, près de Biguglia, un incendie parti samedi après-midi a parcouru 160 hectares mais est reste éloigné des habitations. "La progression du feu a pu être contenue malgré des conditions de vent particulièrement défavorables", ont souligné les pompiers.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers à Saint-Jean-d'Illac, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le 26 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    En Gironde, cinquième nuit de combat pour les pompiers, qui redoutent la chaleur
    information fournie par AFP 26.07.2026 23:46 

    Des milliers de pompiers, épaulés par des militaires, des agriculteurs et des riverains restés sur place malgré les évacuations, s'apprêtent à affronter pour la cinquième nuit consécutive dimanche un incendie hors norme et erratique, à une quinzaine de kilomètres ... Lire la suite

  • Des pompiers s’efforcent d’éteindre un incendie à Marcheprime, à l’ouest de Bordeaux, le 26 juillet 2026, alors qu’un feu de forêt ravage le massif situé au nord du bassin d’Arcachon (Gironde) depuis le 22 juillet ( AFP / Alain JOCARD )
    "Orage de feu" sur la France et l'Espagne, la chaleur en embuscade
    information fournie par AFP 26.07.2026 23:30 

    "Une situation très défavorable": en France comme en Espagne, les pompiers se préparent lundi à une nouvelle journée de combat contre les gigantesques incendies qui ravagent la région bordelaise et la périphérie ouest de Madrid, à la veille d'un nouvel épisode ... Lire la suite

  • Des vacanciers sont assis sur la plage du Moutchic, à Lacanau, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )
    Incendie en Gironde : la "symbolique très forte" des vacanciers sous leur parasol
    information fournie par AFP 26.07.2026 21:12 

    Le parasol orange vif, deux chaises de plage rayées et un couple de vacanciers qui contemple au loin le gigantesque panache de fumée depuis le bord du lac de Lacanau : la série de photos AFP prises durant les incendies en Gironde s'est retrouvée à la Une des principaux ... Lire la suite

  • Tadej Pogacar célèbre son cinquième sacre au Tour de France à l'arrivée de la 21e et dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées à Paris le 26 juillet 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )
    Tour de France: Pogacar, grand spectacle et cinq majeur
    information fournie par AFP 26.07.2026 21:05 

    Vainqueur de son cinquième Tour de France, record égalé, Tadej Pogacar s'est installé un peu plus dans la légende du cyclisme après avoir encore été un acteur majeur d'une dernière étape grandiose, remportée par Mathieu van der Poel dimanche sur les Champs-Élysées. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank