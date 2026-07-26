Cyclisme-Un Pogacar enjoué et équipier de luxe décroche un 5e Tour de France

Tour de France

par Vincent Daheron

Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours : si le ‌Slovène Tadej Pogacar a remporté le Tour de France pour la troisième année consécutive, décrochant dimanche un cinquième sacre afin d'égaler le record, il l'a accompli avec un état d'esprit bien différent ​de l'an dernier.

Le Pogacar grincheux de la troisième semaine du Tour 2025, qu'il avait ensuite expliqué par des problèmes au genou, a laissé place cette année au Tadej souriant, porté par sa volonté affichée d'aider son équipier Isaac del Toro à sécuriser la troisième place du classement général.

Symbole de cette légèreté, "Pogi" a quitté samedi la salle de conférence de presse en chantant "Torito", ​le surnom de son coéquipier mexicain.

La domination du double champion du monde était telle qu'il a offert la victoire à Isaac del Toro dès la deuxième étape, à Barcelone, sans se préoccuper des secondes de bonification qu'il aurait pu récolter en s'imposant ​lui-même.

Le natif de Komenda a tout de même remporté cinq étapes sur ce Tour, portant ⁠son total à 26 en sept participations - cela le place désormais au quatrième rang du classement en la matière, derrière le Britannique Mark Cavendish (35), le Belge Eddy Merckx (34) ‌et le Français Bernard Hinault (28).

Tadej Pogacar a fait la différence dès la première journée de haute montagne, lors de la sixième étape, qui escaladait le col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées).

Il comptait déjà plus de deux minutes et demie d'avance sur son plus proche poursuivant, le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), lorsqu'il a éteint ​une première fois le suspense au Lioran (Cantal) lors de la 10e ‌étape puis, pour de bon, au Markstein (Haut-Rhin), lors de la 14e étape.

L'horizon s'est davantage éclairci après l'abandon sur chute de Jonas ⁠Vingegaard lors de la 15e étape, quelques heures après que le Danois et le Slovène ont été réveillés en pleine nuit pour un contrôle antidopage. Même à ce moment-là, Tadej Pogacar n'a pas été le plus virulent à l'encontre de ces contrôles nocturnes, vivement critiqués dans le peloton.

Sans le double vainqueur du Tour, sa dernière éventuelle menace, le désormais sextuple vainqueur en grand ⁠tour s'est mué en équipier de luxe ‌pour Isaac del Toro, tout en accrochant à son tableau de chasse l'ascension mythique de l'Alpe d'Huez, vendredi, lors de la 19e étape.

BIENTÔT LA VUELTA ?

Une fois ⁠acquis qu'il rejoindrait Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain et Eddy Merckx au sommet du palmarès du Tour de France, il l'a emmené au sommet du plateau de Solaison lors de ‌la 15e étape, où il semble avoir laissé la victoire au Belge Remco Evenepoel, deuxième du général.

Samedi, lors de l'avant-dernière étape, le maillot jaune a passé une ⁠grande partie de la journée à accompagner son coéquipier pour qu'il conforte sa troisième place, derrière Remco Evenepoel et devant ⁠le Français Paul Seixas.

"Les gens vont parler de ‌comment j'ai aidé Isaac (del Toro) à monter sur le podium, mais il m'a d'abord aidé à porter le maillot jaune", a expliqué Tadej Pogacar, samedi. "C'était un honneur de rouler pour Isaac (del ​Toro) dans les deux dernières heures. Je l'ai fait avec plaisir et je réalise à quel point ‌c'est difficile de travailler pour quelqu'un d'autre."

"Passer la ligne ensemble, je pense que c'est un accomplissement dont on se souviendra", a-t-il ajouté, quelques minutes après avoir mimé les cornes d'un taureau, en référence au nom du ​Mexicain.

Cette 113e édition a aussi montré que la formation UAE Team Emirates-XRG disposait dans son jeu de plusieurs cartes maîtresses si Tadej Pogacar décidait un jour de prendre sa retraite ou de faire l'impasse sur le Tour. Le Mexicain de 22 ans est monté sur le podium de sa première Grande boucle, et pour la deuxième fois sur un grand tour après sa deuxième ⁠place sur le Giro 2025.

"Je ne ferai clairement pas ça encore très longtemps et Isaac (del Toro) a montré un énorme potentiel", a estimé le Slovène. "Mais on ne lui met aucune pression. Il est encore jeune, il apprend vite, il est très intelligent, il a un gros talent et un gros moteur, donc on verra où la route nous mène."

Isaac del Toro est sous contrat avec UAE Team Emirates‑XRG jusqu'en 2029, soit un an de moins que son leader.

Avec ses cinq succès sur le Tour et son triomphe sur le Giro 2024, Tadej Pogacar n'a plus qu'à s'offrir la Vuelta pour devenir le neuvième coureur à remporter les trois Grands Tours et asseoir un peu plus sa place parmi les légendes du cyclisme.

Ce n'est qu'une question ​de temps.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)