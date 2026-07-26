Cyclisme-Pogacar remporte un 5e Tour de France et égale le record de victoires, van der Poel triomphe sur les Champs-Élysées

Tour de France

par Vincent Daheron

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté dimanche son cinquième Tour de France ‌à l'issue de la 21e et dernière étape, gagnée à Paris par Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), et égale le record de victoires co-détenu par Eddy Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault et ​Jacques Anquetil.

Le coureur de l'équipe UAE Team Emirates-XRG triomphe pour la troisième année consécutive et devance au classement général le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe, + 6'26'') et le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG, + 9'42'').

Le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM, + 11'56'') a pris la quatrième place de son premier Tour de France.

À 27 ans, Tadej Pogacar entre encore un peu dans l'histoire du ​cyclisme.

Arrivé en immense favori dans la foulée de ses 13 victoires en 16 jours de course sur la première partie de saison, le double champion du monde en titre n'a jamais douté pendant trois semaines. Il a porté le maillot jaune 17 ​jours sur 21, tout en décrochant cinq étapes pour porter son total à 26 sur ⁠la Grande boucle.

Il avait endossé le maillot jaune une première fois dès la troisième étape, grâce à sa victoire aux Angles (Pyrénées-Orientales), avant de le céder le lendemain pour ‌deux petits jours.

Le natif de Komenda a assommé une première fois la course lors de la sixième étape, qui passait par le mythique col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées), avant d'asseoir sa domination en s'imposant au Lioran (Cantal).

"Pogi" a délivré un nouveau récital au Markstein (Haut-Rhin) lors de la 14e étape, pour porter son ​avance à quatre minutes et 30 secondes sur son dauphin d'alors, le ‌Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

Sauf que le double vainqueur du Tour a été contraint à l'abandon dès le lendemain, victime d'une ⁠fracture de la clavicule droite lors d'une chute.

SUSPENSE HALETANT SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

Vainqueur de la 19e étape, vendredi à l'Alpe d'Huez (Isère), une ascension mythique qu'il n'avait pas encore conquise, Tadej Pogacar avait tellement de marge qu'il s'est permis le luxe de jouer l'équipier modèle auprès du Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), troisième de son premier Tour de France.

Devant lui, Remco Evenepoel a réalisé ⁠son meilleur Tour de France en trois ‌participations. Deux ans après sa troisième place, et après son abandon en 2025, le Belge est monté d'une marche sur le podium tout en ⁠décrochant deux étapes consécutives, dont sa première sur une étape en ligne.

Très attendu après un début de saison remarquable, Paul Seixas a craqué samedi lors de l'avant-dernière étape alors qu'il était ‌encore à la lutte pour le podium final. Plus jeune coureur au départ du Tour de France depuis 1937, le Lyonnais de 19 ans termine quatrième de ⁠son premier grand tour, juste devant son compatriote Lenny Martinez (Bahrain-Victorious).

Dimanche, la dernière étape, raccourcie de 133 km à 89 km et ⁠disputée intégralement dans Paris afin de permettre le ‌redéploiement d'une partie des forces de sécurité sur les incendies, a été le théâtre d'un suspense haletant.

Alors que les temps au général ont été gelés à 48 km de l'arrivée, Mathieu ​van der Poel a signé son deuxième succès sur cette 113e édition. Le symbole ne pouvait ‌être plus fort avec l'un des meilleurs coureurs de classiques en vainqueur sur les Champs-Élysées.

"MVDP" a accéléré violemment dans le troisième et dernier passage de la butte Montmartre (1 km à 6,5% de pente moyenne), au parcours pour ​la deuxième année consécutive afin de pimenter le final.

Tadej Pogacar a joué jusqu'au bout pour tenter d'ajouter une sixième victoire sur ce Tour de France. Mais après le Belge Wout van Aert l'an passé, il a cette fois-ci buté sur Mathieu van der Poel, qu'il a réussi à suivre jusque dans les derniers hectomètres de l'étape.

Alors que les deux coureurs voyaient ⁠le peloton fondre sur eux, afin de favoriser un sprint massif, le Néerlandais a réussi à pousser un peu plus loin l'effort, en solitaire, pendant que le maillot jaune était repris par la meute.

Il a résisté jusqu'au dernier centimètre, s'imposant d'un rien devant son coéquipier Jasper Philipsen. Mads Pedersen (Lidl-Trek), grand animateur de cette dernière étape, a pris la troisième place.

"C'est incroyable. C'était super dur. Je pensais qu'on allait être repris, mais j'ai juste baissé la tête dans les 500 derniers mètres. J'ai donné tout ce que j'avais, en attendant qu'une roue passe devant moi, mais ce n'est jamais arrivé", a réagi Mathieu van der Poel.

"S'il y avait une course que je voulais encore remporter dans ma carrière, j'en ai évidemment plusieurs, mais celle-ci en ​faisait partie."

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)