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Cyclisme/Tour de France-Pas d'étape pour les Français, Seixas et Martinez placés au général
information fournie par Reuters 26/07/2026 à 20:49
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Tour de France

Tour de France

par Vincent Daheron

Le cyclisme tricolore quitte la 113e édition du Tour ‌de France sans la moindre victoire pour la première fois depuis 1999, mais avec trois coureurs dans le top 10 du classement général, dont la promesse ​de 19 ans nommée Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), quatrième.

Ce n'est que la troisième fois dans l'histoire de la Grande boucle qu'aucun Français ne décroche un bouquet après 1926 et 1999. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) n'est pourtant pas passé loin, vendredi à l'Alpe d'Huez (Isère), lors de la 19e étape.

Mais les regards étaient ailleurs sur ce Tour ​de France, en l'occurrence tournés de manière assez inhabituelle ces dernières années vers le classement général. L'Hexagone s'est mis à rêver d'un podium final pour son prodige Paul Seixas.

Plus jeune coureur au départ du ​Tour de France depuis 1937 du haut de ses 19 printemps, le Lyonnais ⁠a longtemps été à la lutte pour la troisième place avant de craquer samedi lors de la 20e étape, sur un parcours démentiel ‌de 170,9 km et 5.450 m de dénivelé positif.

Le grimpeur de Decathlon CMA CGM a conclu son premier grand tour à la quatrième place, deux minutes et 14 secondes derrière le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG). Deux fois troisième d'une ​étape, au Lioran (Cantal) et au Markstein (Haut-Rhin), il a réalisé la ‌meilleure performance d'un coureur français depuis David Gaudu, également quatrième du général, en 2022.

"Je viens chercher une ⁠quatrième place au général, à batailler pour le podium pendant trois semaines, c'est un très bon Tour. J'ai déjà hâte d'être sur mon prochain grand tour", a-t-il estimé sur le plateau de France TV.

"On m'aurait dit ça en début de saison, je n'y aurais peut-être pas cru. Ça fait partie de la magie ⁠du vélo et ça me ‌donne de la confiance pour la suite de la saison."

"PEUT-ÊTRE MON DERNIER TOUR"

Il devance d'une place son compatriote Lenny Martinez. Bluffant ⁠tout au long des trois semaines, le Cannois de 23 ans n'avait jamais fait mieux qu'une 24e place sur un grand tour, lors de la ‌Vuelta 2023.

"Je suis très content, je fais cinq du Tour, c'est super. D'être parmi les cinq meilleurs du monde sur le Tour, quand ⁠j'étais petit, j'en rêvais, donc c'est incroyable", a-t-il savouré. "Je ne pensais jamais pouvoir faire ça dans ma ⁠vie, honnêtement."

Le coureur de l'équipe Bahrain-Victorious n'a ‌jamais eu le jour sans qui lui a souvent fait défaut les années précédentes. Avec Paul Seixas, ils permettent au cyclisme français de placer deux Tricolores ​dans le top cinq du général pour la première fois depuis 2014, où ‌Jean-Christophe Péraud et Thibaut Pinot avaient respectivement terminé deuxième et troisième.

Comme l'an dernier, Jordan Jegat (TotalEnergies) referme le top 10, permettant à la France de compter trois représentants dans les dix premiers ​du classement général, comme en 2022.

Il y a bien eu quelques déceptions, à l'image de Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) ou de Julian Alaphilippe (Tudor). Le premier nommé, septième du général l'an passé, est arrivé à court de forme sur le Tour de France après avoir été malade dans les semaines précédant la ⁠course.

Présent dans la bonne échappée sur la quatrième et la 13e étape, il a pris la sixième position à chaque fois, son meilleur résultat sur cette édition.

De son côté, Julian Alaphilippe a été dans la continuité de sa saison compliquée. Le double champion du monde, en 2020 et 2021, n'a jamais pesé sur la course.

Dimanche matin, le vainqueur de six étapes sur la Grande boucle a déclaré qu'il disputait "peut-être [son] dernier Tour".

"Je sens que je me rapproche de la fin. Il reste une belle année", a déclaré le cinquième du Tour 2019 et porteur du maillot jaune pendant 18 jours au cours de sa carrière.

(Reportage ​de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
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