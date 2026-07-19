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Football/Coupe du Monde: L'Argentine procède à trois changements, l'Espagne maintient son onze
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 20:39

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine

Le sélectionneur de ​l'Argentine, Lionel Scaloni, a opéré trois changements dans son équipe par rapport ​à celle qui avait renversé l'Angleterre en demi-finale, ​alors que Luis ⁠de la Fuente a annoncé une ‌équipe espagnole inchangée pour la finale du Mondial, dimanche.

L'Argentine retrouve ​Rodrigo ‌De Paul au milieu de ⁠terrain, tandis que Gonzalo Montiel démarre arrière droit et que Nicolas Gonzalez ⁠intègre le ‌onze sur l'aile.

Giuliano Simeone, Nahuel ⁠Molina et Leandro Paredes sont ‌écartés, tandis que Lionel Messi ⁠sera le capitaine de l’Argentine ⁠pour la ‌défense de son titre.

Lamine Yamal évoluera ​en attaque pour ‌l'Espagne après avoir manqué l'entraînement cette semaine en raison ​d'un coup reçu lors de la victoire en demi-finale ⁠contre la France.

Pedro Porro est également titulaire malgré une gêne aux ischio-jambiers, tandis que Pedri reste sur le banc.

(Rédigé par Fernando Kallas; version française ​Clément Martinot)

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