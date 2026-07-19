Football/Coupe du Monde: L'Argentine procède à trois changements, l'Espagne maintient son onze

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine
Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a opéré trois changements dans son équipe par rapport à celle qui avait renversé l'Angleterre en demi-finale, alors que Luis de la Fuente a annoncé une équipe espagnole inchangée pour la finale du Mondial, dimanche.
L'Argentine retrouve Rodrigo De Paul au milieu de terrain, tandis que Gonzalo Montiel démarre arrière droit et que Nicolas Gonzalez intègre le onze sur l'aile.
Giuliano Simeone, Nahuel Molina et Leandro Paredes sont écartés, tandis que Lionel Messi sera le capitaine de l’Argentine pour la défense de son titre.
Lamine Yamal évoluera en attaque pour l'Espagne après avoir manqué l'entraînement cette semaine en raison d'un coup reçu lors de la victoire en demi-finale contre la France.
Pedro Porro est également titulaire malgré une gêne aux ischio-jambiers, tandis que Pedri reste sur le banc.
(Rédigé par Fernando Kallas; version française Clément Martinot)
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