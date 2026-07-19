Six morts dans un séisme de magnitude 5,1 au Pérou

Photo publiée par le ministère péruvien de la Défense montrant des maisons effondrées à la périphérie de Huancayo, à environ 300 km à l'est de Lima, au Pérou, le 19 juillet 2026, à la suite d'un séisme de magnitude 5,1 ( Peruvian Ministry of Defense / Handout )

Un séisme de magnitude 5,1 a secoué samedi une région andine du Pérou, faisant six morts, 32 blessés et des dizaines de sinistrés dont les habitations ont été détruites, ont annoncé dimanche les autorités.

"Nous dénombrons six morts et 32 blessés", a déclaré le Premier ministre Luis Enrique Arroyo sur la chaîne TV Peru. Le précédent bilan était de cinq morts et 21 blessés.

La faible profondeur du séisme, ajoutée à la présence de logements construits avec des matériaux traditionnels comme les briques d'argile crue et le bois, a contribué à provoquer de graves dégâts dans plusieurs localités, a expliqué le dirigeant de l'Institut national de protection civile (Indeci), le général Luis Vásquez, à la radio Exitosa. Il a fait état de 48 maison détruites et 300 sinistrés, auxquels le gouvernement régional a fourni tentes et couvertures.

Les premiers intervenants fouillent des maisons effondrées à la périphérie de Huancayo, à environ 300 km à l'est de Lima dans le département de Junin, au Pérou, le 19 juillet 2026 ( Peruvian Ministry of Defense / Handout )

Le tremblement de terre s'est produit samedi à 21H24 (02H24 GMT dimanche), à une profondeur de 24 km, et son épicentre a été localisé dans le district de Chongos Bajo, à quelque 300 km à l'est de Lima, dans la région de Junín, a précisé l'Institut géophysique du Pérou (IGP).

L'IGP a enregistré 12 répliques après le séisme, la plupart de faible intensité.

Interrogé par une chaîne de télévision, un habitant de Chongos Bajo a rapporté que sa maison était détruite, à l'instar de "beaucoup de maisons en adobe (briques d'argile crue) qui se sont effondrées".

Le président péruvien par intérim José María Balcázar a déclaré à la radio que le gouvernement avait répondu au séisme avec "l'envoi d'une aide humanitaire et la coordination avec les autorités pour aider les familles sinistrées et leur apporter une aide d'urgence".

La présidente récemment élue Keiko Fujimori a envoyé, sur les réseaux sociaux, ses "plus sincères condoléances aux proches des victimes" et sa "solidarité avec toutes les personnes touchées".

Le directeur de l'IGP, Hernando Tavera, a indiqué à l'AFP que le séisme avait été provoqué par la réactivation de la "faille tectonique d'Altos del Mantaro", située près de la ville de Chupaca, dans la région de Junin.

Le Pérou, qui compte 34 millions d'habitants, est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, qui enregistre la plus forte activité sismique au monde et s'étend de la côte ouest de l'Amérique jusqu'à l'est de l'Asie.

Fouilles des maisons effondrées à la périphérie de Huancayo, à environ 300 km à l’est de Lima, le 19 juillet 2026, à la suite d’un séisme de magnitude 5,1. ( Peruvian Ministry of Defense / Handout )

En 1970, le pays avait subi l'un des tremblements de terre les plus meurtriers des 100 dernières années, avec quelque 67.000 morts dans la région d'Ancash.

Chaque année, au moins 400 séismes se produisent au Pérou, dont une centaine sont perceptibles par la population.

Le dernier séisme ayant de graves conséquences s'était produit dans la ville de Pisco, dans le sud du pays, le 15 août 2007, quand une secousse de magnitude 7,9 avait fait 595 morts et provoqué un petit tsunami.