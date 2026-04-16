Kering : la rechute se poursuit jusque sur 245E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:43
Le prochain support coïncide avec le support oblique vers 236E, mais le principal demeure le récent plancher des 232E (testé les 19 et 20 mars).
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