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Kering : la rechute se poursuit jusque sur 245E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:43

Kering vient de ricocher (par 3 fois) sous les 280E la rechute se poursuit jusque sur 245E (seuil testé les 6 février, 16 février, 24 et 27 mars).
Le prochain support coïncide avec le support oblique vers 236E, mais le principal demeure le récent plancher des 232E (testé les 19 et 20 mars).

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