Kering : dévisse de -10% vers 250E, enfonce le plancher des 257E
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:41
La configuration en tête/épaules inversée sur 229,65/246,5E n'est pas invalidée et l'objectif demeure le test de la résistance oblique moyen terme vers 283E qui coïncide avec l'ex-"gap" du 27/2.
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