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Kering : dévisse de -10% vers 250E, enfonce le plancher des 257E
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:41

Kering bute sur les 280E et rechute sous un support testé début février (du 2 au 9) dans la zone des 258E.
La configuration en tête/épaules inversée sur 229,65/246,5E n'est pas invalidée et l'objectif demeure le test de la résistance oblique moyen terme vers 283E qui coïncide avec l'ex-"gap" du 27/2.

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