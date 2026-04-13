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Kering : -3% vers 265E, support vers 257E
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:13

Kering bute sur la MM100 (279,8E) et rechute de -3% vers 265E (sous la MM200 qui gravite vers 269,5E) et se dirige vers un support testé début février dans la zone des 257E.
La configuration en tête/épaules inversée sur 229,65/246,5E n'est pas invalidée et l'objectif demeure le test de la résistance oblique moyen terme vers 288E.

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KERING
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