Kering : -3% vers 265E, support vers 257E
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:13
La configuration en tête/épaules inversée sur 229,65/246,5E n'est pas invalidée et l'objectif demeure le test de la résistance oblique moyen terme vers 288E.
Valeurs associées
|266,5500 EUR
|Euronext Paris
|-3,58%
A lire aussi
-
Euro numérique et financement de l'économie : les banques et le patronat veulent limiter la détention pour les particuliers
Les banques s'inquiètent d'une sortie d'argent massive de leurs bilans si les particuliers sont autorisés à détenir trop d'euros numériques. Les dirigeants de la Fédération bancaire française et des organisations patronales Medef et CPME ont demandé demandé dimanche ... Lire la suite
-
"Je ne pourrai jamais obtenir justice": les victimes de violences sexuelles dans leur enfance face à la prescriptibilité
"Je ne pourrai jamais obtenir justice": avant la publication d'un rapport parlementaire sur l'imprescriptibilité des violences commises sur mineur, un sujet qui divise, des victimes d'inceste prennent la parole pour appeler à un changement de la loi actuelle. "J'ai ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Les Bourses d'Europe ont ouvert lundi en baisse, suivant la tendance à la clôture de Tokyo et Séoul, perturbées par l'échec des négociations entre l'Iran et les États-Unis et la menace américaine de blocus des ports iraniens, qui pèse sur le prix du pétrole. Dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer