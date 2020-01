KALRAY : ERWAN MENARD, DIRECTEUR DES SOLUTIONS DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET DES APPLICATIONS CHEZ GOOGLE CLOUD, REJOINT LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE KALRAY

Grenoble, France, 16 janvier 2020 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce aujourd'hui que le Conseil de surveillance de la société vient de nommer Erwan Menard, expert mondial du stockage pour les marchés Cloud et Entreprises, en qualité de membre indépendant. Erwan Menard, 46 ans, basé en Californie aux États-Unis, apportera à Kalray son expertise en matière de technologies de stockage et d'infrastructure réseau pour le Cloud et les data centers, et contribuera à concrétiser les ambitions de Kalray sur ces marchés.

Erwan Menard dirige actuellement le portefeuille des solutions de modernisation de l'infrastructure et des applications de Google Cloud. Auparavant, il était PDG d'Elastifile, une start-up fournissant des solutions Cloud évolutives de stockage de fichiers pour le marché des entreprises, acquise par Google en 2018. Précédemment, Erwan a été Président et Directeur des opérations chez Scality, un fournisseur de solutions de stockage Cloud défini par logiciel (« Software-Defined Cloud Storage »), où il a dirigé la phase de croissance de l'entreprise et l'entrée de la société dans le Magic Quadrant de Gartner. Avant Scality, Erwan Menard a occupé divers postes de direction chez DataDirect Networks, un fournisseur de systèmes de stockage hautes performances massivement évolutifs pour le Big Data, Hewlett-Packard et Alcatel-Lucent.

« L'expertise d'Erwan et sa connaissance des marchés data centers et Cloud, en particulier dans les domaines du stockage et des technologies pour l'infrastructure réseau, font de lui un atout exceptionnel pour Kalray », a déclaré Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Erwan Menard au sein du Conseil de surveillance et impatients de pouvoir associer sa contribution stratégique à la prochaine phase de croissance de Kalray dans le monde des nouvelles générations de data centers » a précisé Gilles Delfassy, Président du Conseil de surveillance de Kalray.

« L'évolution des data centers et leurs besoins croissants d'accélérer les calculs, le stockage et les protocoles réseaux représentent une opportunité importante pour les processeurs intelligents MPPA® de Kalray », a déclaré Erwan Menard. « Je suis ravi de rejoindre le Conseil de surveillance de Kalray et impatient de pouvoir contribuer au développement et au succès de l'entreprise. »

Prochain rendez-vous :

22 janvier 2020 : Activité du 2nd semestre 2019, après Bourse





À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com







