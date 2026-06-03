KALRAY : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)

Grenoble - France, le 3 juin 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, publie le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital.
|Date d'arrêté
|Nombre total d'actions
|Nombre total de droits de vote théorique (ou brut) 1
|
Nombre total
de droits de vote réel (ou net) 2
|29/05/2026
|15 412 938
|15 412 938
|15 402 615
1 Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2 Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).
Actions auto-détenues au 29/05/2026 : 10 323
Présence dans les statuts de Kalray d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non.
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com
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CONTACTS INVESTISSEURS
Eric BAISSUS
contactinvestisseurs@kalrayinc.com
Tel. 04 76 18 90 71
ACTUS finance & communication
A nne-Pauline PETUREAUX
kalray@actus.fr
+ 33 1 53 67 36 72
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CONTACTS PRESSE
ACTUS finance & communication
Serena BONI
sboni@actus.fr
Tel. 04 72 18 04 92
- SECURITY MASTER Key : yG5qY8htZJmdyWyfZpdsmGFkamiXlZLHbZLHlGdoZMiaaZuVx5iXasicZnJpmmls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98546-2026.05-cp-kalray_ddv_mai_2026.pdf
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