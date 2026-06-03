Jusqu'à 22 heures de vol en continu, liaison directe Sydney-Londres : l'Airbus A350-1000ULR réussit son premier vol d'essai

L'appareil est attendu par la compagnie australienne Qantas, qui compte établir une ligne régulière directe entre le Royaume-Uni et l'Australie.

Un Airbus A350-1000, lors d'un show aérien à Singapour, en février 2026 (illustration) ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Un nouveau pas pour connecter les deux bouts du globe. L'avionneur européen Airbus a annoncé mardi 2 juin la réussite du premier vol d'essai pour son A350-1000ULR, appareil qui doit voler jusqu'à 22 heures en continu, et dont la livraison connaît des retards. "L'appareil, équipé d'instruments spécifiques aux tests, a volé trois heures et 43 minutes, atteignant une altitude légèrement supérieure à 41.000 pieds" (12.500 m), a indiqué Airbus dans un communiqué. L'avion a décollé et atterri à Toulouse.

Il est destiné à la compagnie australienne Qantas, "pour permettre des vols sans escale entre Sydney et Londres pour la première fois – une distance de près de 10.000 milles nautiques" (18.500 km), a précisé Airbus.

Un réservoir en plus

Selon l'avionneur, la prouesse est rendue possible par l'intégration d'un réservoir central additionnel dans la structure de l'aéronef. Cet ajout améliore les performances de l'appareil et augmente son rayon d'action de 1.000 milles nautiques (environ 1.850 kilomètres, ndlr).

Qantas doit recevoir son premier A350-1000ULR (pour "ultra long range") en avril 2027, alors qu'il prévoyait à l'origine de lancer cette ligne en 2025, puis encore récemment fin 2026.

La compagnie en a commandé 12, en plus de 12 appareils A350-1000 destinés à des vols long-courriers d'une distance moins longue. Le vol commercial le plus long actuellement est celui de Singapore Airlines entre Singapour et New York JFK, sur quelque 15.350 km, pendant plus de 18 heures.