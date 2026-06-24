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JP Morgan revoit à la baisse ses prévisions concernant le prix du Brent pour le second semestre 2026
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, J.P. Morgan a revu à la baisse ses prévisions concernant le prix du Brent pour le second semestre 2026, en raison de prélèvements sur les stocks commerciaux de l'OCDE inférieurs aux prévisions et d'une demande de pétrole en recul.

Selon une note de recherche, la banque table sur un cours moyen du Brent de 86 dollars le baril au troisième trimestre, de 80 dollars au dernier trimestre, et prévoit une clôture de l'année 2026 à 78 dollars.

* J.P. Morgan a indiqué que les prélèvements sur les stocks commerciaux de l’OCDE se sont avérés inférieurs aux prévisions, tandis que les baisses de la demande ont été plus importantes que prévu, ce qui implique une pression à la hausse nettement moindre sur les cours du pétrole.

* La banque a précisé que le marché s’était rééquilibré grâce à une combinaison de baisses de la demande et de réductions des stocks sensiblement différente de celle qu’elle avait initialement supposée.

* J.P. Morgan a précisé que les flux de pétrole s’établissaient actuellement à environ 8,6 millions de barils par jour (bpd) et s’élevaient en moyenne à 6,3 mbd jusqu’à présent en juin, un niveau nettement supérieur à celui d’avril et de mai.

* La banque a indiqué que les opérateurs privés ont largement refusé de puiser dans leurs stocks de pétrole, comptant presque exclusivement sur les déblocages des réserves stratégiques de pétrole (SPR) du gouvernement pour maintenir les raffineries en activité.

* J.P. Morgan a indiqué dans ses prévisions pour le second semestre qu’elle s’attendait à ce que les stocks de l’OCDE continuent de diminuer de 50 millions de barils supplémentaires entre avril et juillet.

* La banque a indiqué que, compte tenu de l’ampleur de l’excédent d’offre prévu au 4e trimestre 2026 et au 1er semestre 2027, la production devrait probablement être réduite début 2027, après une période de production maximale fin 2026.

* Elle a également indiqué que le marché entamera l’année 2027 avec des perspectives favorables concernant la croissance de l’offre en provenance du Venezuela et de l’Iran, parallèlement aux hausses attendues au Brésil, en Guyane, en Argentine, au Canada et aux États-Unis.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 14:02:08.

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