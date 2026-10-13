JP Morgan relève son objectif de cours pour Phillips 66, invoquant des marges de raffinage plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** JP Morgan relève son objectif de cours pour le raffineur Phillips 66 PSX.N de 234 $ à 275 $

** Ce nouvel objectif de cours représente une baisse de 2,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que l'activité de raffinage de PSX reste le principal moteur des résultats trimestriels, soutenue par des marchés mondiaux des produits pétroliers tendus et la persistance des perturbations géopolitiques et liées au fret

** « Nous estimons que le modèle d’exploitation intégré de PSX mérite un multiple de valorisation élevé », déclare la société de courtage

** Sur 21 sociétés de courtage, 11 recommandent d’« acheter » le titre, 9 de « conserver » et une de « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 279 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, PSX affiche une hausse de 118,1 % depuis le début de l'année