John Browett devient PDG de Maisons du Monde

Maisons du Monde annonce que John Browett, actuel président du conseil d'administration, cumulera cette fonction avec celle de directeur général, le temps que le processus de recrutement d'un nouveau directeur général, lancé par le conseil d'administration, aboutisse.

Il sera soutenu dans ses fonctions par Marc Ténart, qui rejoint le groupe de distribution spécialisé dans l'ameublement et la décoration en tant que directeur général adjoint. François-Melchior de Polignac a quitté ses fonctions de directeur général le 26 octobre.

Marc Ténart apporte plus de trente ans d'expérience dans la distribution, l'équipement et l'aménagement de la maison. Il a notamment exercé des responsabilités de premier plan chez Castorama et Brico Dépôt, dirigé Kingfisher France, puis Conforama et Lapeyre.

Au cours de sa carrière, John Browett a notamment été directeur général de Dunelm, enseigne britannique de référence dans l'ameublement et la décoration. Il préside le conseil d'administration de Maisons du Monde depuis le 26 juin 2025.