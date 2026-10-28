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Jio d'Ambani fait ses débuts en Bourse indienne : ce qu'il faut savoir pour les entreprises et les investisseurs
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 06:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: reformulation du chapeau, ajout de nouveaux détails sur le lancement)

Les actions de Jio Platforms

JIOP.NS ont bondi de 21% lors de leur entrée en bourse mercredi à Mumbai, marquant ainsi un départ fulgurant pour la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde et la première cotation en bourse de Reliance Industries, la société de Mukesh Ambani, depuis deux décennies.

L'introduction en bourse de cette société, dont l'activité principale est les télécommunications, marque la première introduction en bourse de Reliance RELI.NS depuis 2006.

Voici quelques faits et chiffres concernant Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers:

ACTIVITÉ TÉLÉCOMS

Reliance Jio Platforms est une filiale du conglomérat Reliance Industries RELI.NS d’Ambani, présent dans des secteurs allant du pétrole à la grande distribution. Elle est surtout connue pour son activité de télécommunications, Reliance Jio Infocomm, qui est le premier acteur du pays avec plus de 500 millions d’abonnés.

Lancée en 2016, cette entreprise de télécommunications, communément appelée "Jio", a porté un coup dur à ses concurrents tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant initialement des forfaits voix et données gratuits.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la stratégie habituelle d’Ambani consistant à proposer des prix extrêmement bas pour attirer les consommateurs, a permis d’élargir sa base de clients et a donné à de nombreux Indiens la possibilité d’accéder pour la première fois à des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Jio affirme détenir actuellement environ 60% du trafic de données en Inde.

Ces dernières années, Jio Platforms s’est diversifiée au-delà du secteur des télécommunications pour se lancer dans l’IA, le cloud et les services de réseaux d’entreprise, ainsi que dans le développement d’applications. En 2023, Nvidia

NVDA.O a annoncé un partenariat en matière d’IA avec Reliance afin de développer une infrastructure cloud et des modèles linguistiques.

LA DIRECTION

Mukesh Ambani, l’un des hommes les plus riches d’Asie, est le président de Jio Platforms. Ses trois enfants — Akash , Anant et Isha — siègent au conseil d’administration. Akash Ambani, son fils aîné, est le président de la division télécoms phare de l’entreprise, Reliance Jio Infocomm.

Pankaj Pawar est le directeur général de Jio Platforms.

CHIFFRES CLÉS ET VALORISATION

Le chiffre d’affaires d’exploitation de Reliance Jio Platforms a progressé de 14,6% pour atteindre 1 470 milliards de roupies (15,45 milliards de dollars) au cours de l’exercice clos en mars, tandis que le bénéfice a augmenté de 15,1% pour s’établir à 300,49 milliards de roupies indiennes (3,16 milliards de dollars). Environ 90% de ces chiffres sont imputables à sa seule activité de télécommunications.

INVESTISSEURS DE RENOM

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs internationaux en échange d’une participation d’environ 33%, pour une valorisation comprise entre 57 et 65 milliards de dollars.

Des acteurs mondiaux tels que Meta Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O et KKR KKR.N ont investi dans l’entreprise, alors qu’Ambani cherchait à faire de Jio Platforms la pièce maîtresse de ses ambitions technologiques.

Parmi les autres investisseurs figurent General Atlantic, Silver Lake et l’Abu Dhabi Investment Authority. Meta détient une participation de 9,9% dans la société, suivie par celle de Google, à hauteur de 7,7%.

L’Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock et Fidelity figuraient parmi les investisseurs ayant soumis des offres dans le registre des investisseurs de référence de l’introduction en bourse, qui a suscité plus de 25 milliards de dollars de demande .

LE PARCOURS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

Le dépôt du dossier, initialement prévu dès le mois de mars, avait été repoussé en raison du ralentissement des introductions en bourse suite au déclenchement de la guerre en Iran, les investisseurs ayant perdu leur appétit pour les nouvelles cotations. Les actions de la société ont commencé à être négociées le 28 octobre.

Le chemin vers l’introduction en bourse a été long. En 2019, Ambani avait déclaré que Jio « s’orienterait vers » une cotation en bourse dans un délai de cinq ans, mais ces projets ont ensuite été reportés à 2025.

La société a fait appel à 19 banques pour gérer son introduction en bourse.

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,5800 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,70 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
91,940 USD NYSE 0,00%
META PLATFORMS
620,1900 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
217,9400 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
115,30 USD Ice Europ +0,96%
Pétrole WTI
101,78 USD Ice Europ +1,66%
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