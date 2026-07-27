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JetBlue revoit sa stratégie tarifaire pour offrir davantage de choix aux voyageurs
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 19:06
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JetBlue Airways a annoncé une refonte de sa grille tarifaire afin de proposer une offre plus segmentée, avec davantage de flexibilité en matière de choix des sièges, de modification et de remboursement des billets. Le nouveau dispositif, qui sera déployé dans les prochains jours, permettra aux clients de sélectionner d'abord leur expérience à bord, puis l'option tarifaire correspondant à leurs préférences. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer les revenus de la compagnie dans un contexte de coûts d'exploitation élevés.

Cette annonce intervient alors que JetBlue s'apprête à publier ses résultats trimestriels et que les investisseurs surveillent sa capacité à compenser la hausse du coût du carburant par des augmentations tarifaires. Malgré des hausses de prix d'environ 20% au printemps, provoquées par l'envolée des prix du kérosène liée à la guerre en Iran, les compagnies aériennes n'ont pas entièrement absorbé cette progression des coûts. Au 24 juillet, le carburant aérien aux Etats-Unis s'échangeait à 3,67 dollars le gallon, contre un pic d'environ 4,88 dollars au début du mois d'avril.

JetBlue suit une tendance déjà engagée par plusieurs compagnies américaines. Southwest Airlines affirme avoir stimulé les ventes de ses billets d'entrée de gamme tout en incitant davantage de clients à choisir des formules supérieures, tandis que Delta Air Lines a étendu ses tarifs économiques de base à l'ensemble de ses cabines premium. Pour JetBlue, cette refonte doit également accompagner le lancement de BlueFirst, sa future offre de première classe sur les vols intérieurs, en clarifiant les différentes expériences proposées aux voyageurs.

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