Jefferies relève la note et l'objectif de cours de General Dynamics, soulignant sa forte croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Jefferies relève l'objectif de cours du géant de la défense et de l'aérospatiale General Dynamics GD.N de 380 $ à 400 $ et passe sa recommandation de “conserver” à “acheter”

** Ce nouvel objectif de cours représente une prime de 17 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action de la société a progressé de plus de 1 % dans les échanges avant l'ouverture

** La société de courtage indique que le segment maritime de GD a enregistré une croissance robuste d'environ 15 % en moyenne, avec environ 21 % au dernier trimestre, bien au-dessus de ses prévisions modestes

** Ajoute que cette forte croissance est soutenue par d'importantes dépenses de la marine américaine, dont 125 milliards de dollars pour des sous-marins, ainsi que par des financements supplémentaires visant à accroître la capacité de production et à améliorer l'efficacité

** Jefferies prévoit une solidité durable des bénéfices, portée par une montée en puissance de la production de sous-marins vers trois unités par an et une amélioration de la composition des ventes d'avions dans son activité aérospatiale

** Quatorze des 25 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, dix “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian est de 390 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 1,3 % depuis le début de l'année