 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies relève la note et l'objectif de cours de General Dynamics, soulignant sa forte croissance
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Jefferies relève l'objectif de cours du géant de la défense et de l'aérospatiale General Dynamics GD.N de 380 $ à 400 $ et passe sa recommandation de “conserver” à “acheter”

** Ce nouvel objectif de cours représente une prime de 17 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action de la société a progressé de plus de 1 % dans les échanges avant l'ouverture

** La société de courtage indique que le segment maritime de GD a enregistré une croissance robuste d'environ 15 % en moyenne, avec environ 21 % au dernier trimestre, bien au-dessus de ses prévisions modestes

** Ajoute que cette forte croissance est soutenue par d'importantes dépenses de la marine américaine, dont 125 milliards de dollars pour des sous-marins, ainsi que par des financements supplémentaires visant à accroître la capacité de production et à améliorer l'efficacité

** Jefferies prévoit une solidité durable des bénéfices, portée par une montée en puissance de la production de sous-marins vers trois unités par an et une amélioration de la composition des ventes d'avions dans son activité aérospatiale

** Quatorze des 25 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, dix “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian est de 390 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 1,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
341,060 USD NYSE -1,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 230,3 +0,84%
Pétrole Brent
91,98 -3,18%
SOITEC
129,45 +3,27%
STELLANTIS
5,746 -0,55%
2CRSI
50,25 +2,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank