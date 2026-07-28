Kering: bénéfice net en chute au 1S mais les ventes renouent avec la croissance au 2T

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe français Kering, en pleine phase de transformation, a publié mardi un bénéfice net en fort repli au premier semestre, mais ses ventes ont renoué avec la croissance au deuxième trimestre, signe, selon lui, de l'efficacité de sa stratégie.

De début janvier à fin juin, Kering a vu son bénéfice net plonger de plus de 60% pour atteindre 189 millions d'euros, contre 474 millions un an plus tôt, en raison de charges non récurrentes, selon le communiqué du groupe.

Il a réalisé sur cette période un chiffre d'affaires de 7,22 milliards d'euros (-3% sur un an mais +1% en données comparables). La tendance s'est améliorée au deuxième trimestre avec des ventes en hausse de 1% à 3,65 milliards d'euros (+2% en données comparables).

"À l'échelle du groupe, nous constatons les premiers signes tangibles de progrès en matière de désirabilité des marques, de dynamique commerciale et de performance opérationnelle", a fait valoir le directeur général de Kering, Luca de Meo, cité dans le communiqué.

"Le trimestre a également marqué une accélération séquentielle, y compris chez Gucci, portée par les actions engagées au cours des derniers mois", poursuit le dirigeant, qui a présenté mi-avril son plan stratégique pour l'entreprise, incluant notamment des fermetures de boutiques et la réduction des stocks.

Sa marque phare Gucci, dont les performances sont très scrutées par le marché en raison de son poids dans le groupe - elle représentait l'an dernier 40% du chiffre d'affaires -, a vu ses ventes continuer de se replier au deuxième trimestre, mais moins qu'au premier.

Le chiffre d'affaires de la marque a ainsi reculé de 3% au deuxième trimestre, à 1,41 milliard d'euros, alors qu'il avait chuté de 14% le trimestre précédent.

Toutes les régions ont progressé d'un trimestre sur l'autre et la maroquinerie est revenue à la croissance, grâce notamment au succès de nouvelles lignes de sacs, a indiqué la direction financière.

Plus largement, l'activité mode et maroquinerie, incluant Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni et Gucci, a vu ses ventes atteindre 2,95 milliards d'euros au deuxième trimestre (-1% sur un an, stable à périmètre et taux de change comparables).

Kering indique par ailleurs avoir poursuivi sa trajectoire de réduction de la dette, avec un endettement financier à 3,3 milliards d'euros, soit une baisse de 4,7 milliards depuis fin décembre 2025. Il avait pour cela réalisé plusieurs cessions immobilières et vendu sa division beauté à L'Oréal.

Sa marge opérationnelle courante est stable, à 12,8% du chiffre d'affaires, soit 921 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année, "dans un environnement géopolitique et macroéconomique qui demeure incertain", Kering n'avance pas de prévisions chiffrées, mais assure qu'"à mesure qu'(il) progresse dans l’exercice 2026, son objectif demeure de renouer avec la croissance et d’améliorer sa profitabilité".