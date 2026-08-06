Japex va acquérir des actifs américains de pétrole et de gaz de schiste pour 320 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi

Japan Petroleum Exploration 1662.T a annoncé jeudi qu’elle allait acquérir l’intégralité des participations dans quatre sociétés de Fundare détenant des actifs de pétrole et de gaz de schiste dans le Colorado et le Wyoming, pour un montant d’environ 320 millions de dollars.

* Cette acquisition, dont la finalisation est prévue au cours du trimestre d’octobre à décembre, fait suite à l’achat, en février, d’actifs adjacents de Verdad Resources et devrait permettre de réduire les coûts grâce à des synergies opérationnelles et d’améliorer l’efficacité du développement. Les sociétés du groupe Fundare ont produit en moyenne 9 500 barils équivalent pétrole par jour (boed) entre janvier et mars.

* Japex a intégré dans ses prévisions de résultats pour l’exercice se terminant en mars 2027 une contribution au résultat d’exploitation de plus d’un milliard de yens (6,3 millions de dollars) issue de cette acquisition, cette contribution devant atteindre environ 15 milliards de yens l’année suivante.

* Yutaka Nishimura, directeur exécutif de Japex, a déclaré que la société voyait des possibilités d’expansion autour des actifs acquis en février et qu’elle pourrait envisager de nouvelles acquisitions d’actifs liés au pétrole et au gaz de schiste aux États-Unis, ainsi que dans d’autres pays.

* Japex s’est procuré deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) pour remplacer les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient au cours du premier semestre de l’exercice en cours et prévoit d’en acquérir une autre au second semestre, bien qu’elle puisse chercher à obtenir une cargaison supplémentaire, a précisé Yutaka Nishimura.

* Le bénéfice net pour la période d’avril à juin a chuté de 79,4% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 3,24 milliards de yens, pénalisé par la baisse des volumes de vente de pétrole brut et la hausse des coûts d’approvisionnement en GNL de substitution suite à la fermeture du détroit d’Ormuz.

* Japex a néanmoins relevé de 8% ses prévisions de bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice, à 65 milliards de yens, invoquant des prix du pétrole brut supérieurs aux prévisions et une hausse des volumes de vente. (1$ = 157,8500 yens)