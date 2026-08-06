Nouveau record en vue du Dow Jones, l'Europe aussi sur des sommets

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi, tandis que les Bourses européennes continuent de progresser dans le sillage du ‌rallye observé depuis le début de la semaine sur fond d'espoir d'un apaisement de tensions au Moyen-Orient et de solides résultats de sociétés.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,24% pour le Dow Jones, en progression de ​0,13% pour le Standard & Poor's 500 et en repli de 0,56% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé marquée toutefois par une nouvelle clôture record pour le Dow Jones.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,64% à 8.724,94 points vers 11h30 GMT, après avoir touché un pic sans précédent à 8.742,21 points. À Francfort, le Dax avance de 0,30%, très proche de son record de la veille à 26.403,81 points. A Londres, le FTSE grignote 0,07%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,38% et l'EuroStoxx 50 de la zone ​euro de 0,60%, ayant lui aussi touché en séance un sommet à 6.521,74 points. Le Stoxx 600 gagne 0,40%, porté notamment par les valeurs des médias et des télécommunications.

Les solides résultats publiés par les géants technologiques au cours de cette saison de publication des comptes trimestriels ont redonné confiance aux investisseurs quant à la rentabilisation des investissements dans l'IA, ​ce qui a permis à l'indice de référence S&P 500 et à l'indice des valeurs vedettes Dow Jones de retrouver leurs ⁠plus hauts historiques en début de semaine. Le Nasdaq se trouve, quant à lui, à environ 3% de son sommet historique.

En Europe, l'indice Stoxx 600 a lui aussi touché un niveau record, à 660,28 points, au lendemain déjà d'un plus ‌haut historique à 660,06 points, dans un contexte d'excellents résultats d'entreprises et de regain d'enthousiasme pour les valeurs technologiques liées à l'IA.

"Nous restons plutôt optimistes (…) Je ne m'attends pas au même rythme de rendement que ces dernières semaines, mais nous devrions toujours évoluer dans un environnement de marché favorable aux actifs risqués, et notamment aux actions", prédit Hani Redha, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez MetLife.

Sur le plan géopolitique, après la ​publication par Reuters d'une information faisant état d'un accord entre l'Iran et Oman visant à résoudre le ‌conflit irano-américain, les prix du pétrole sont tombés sous la barre des 80 dollars le baril. Cet accord pourrait permettre à Téhéran de contrôler la navigation dans le golfe Persique ⁠via le détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis n'ont pas commenté dans l'immédiat cette proposition, qui constituerait l'une des plus importantes concessions faites à l'Iran à ce jour.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans le sillage des résultats de Western Digital (-15% en avant-Bourse) et Sandisk (-9% en avant-Bourse), les fabricants de semi-conducteurs sont sur la défensive en avant-Bourse. MICRON recule de 3,5%, tandis qu'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD), MARVELL TECHNOLOGY et INTEL perdent chacun plus de 1%.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur européen du luxe, sensible à l'évolution géopolitique, monte de 1,34%, profitant des signes d'apaisement ⁠dans le conflit au Moyen-Orient: Hermès progresse de 3,62%, Kering ‌de 1,40%, LVMH de 1,05%, Ferragamo de 1,99%, Moncler de 1,55%.

Maurel & Prom prend 1,95% après avoir fait état jeudi d'une hausse de 63% de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) sur les six premiers mois de ⁠l'année.

Eurazeo avance de 1,25%. Le groupe d'investissement français a annoncé être en négociations exclusives avec le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group sur sa participation dans Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de bien-être et de soins.

Diageo bondit de 6,36% après avoir grimpé en séance jusqu'à ‌7,9%, sa plus forte hausse en pourcentage depuis novembre 2020. Le fabricant de spiritueux a lancé un programme de restructuration visant à économiser un milliard de dollars sur trois ans, tout en prévoyant une croissance des ventes à un ⁠chiffre jusqu'en 2029. Les concurrents français de Diageo comme Rémy Cointreau (+1,96%) et Pernod Ricard sont également bien orientés, tandis que le compartiment européen des boissons et de l'alimentation prend ⁠1,08%.

WPP s'envole de 26,3%, à un sommet depuis septembre 2025. ‌Le groupe publicitaire a dépassé les attentes en termes de croissance organique et sa directrice générale Cindy Rose a déclaré être en bonne voie pour stabiliser l'entreprise. Dans le sillage de WPP, le français Publicis s'adjuge 2,31%.

Siemens chute de 5,46% malgré le relèvement par ​le groupe de ses prévisions après avoir publié un bénéfice industriel trimestriel et un volume de nouvelles commandes les plus élevés de son histoire. L'action ‌a cependant progressé de près de 20% depuis le début de l'année, au niveau record de 291,50 euros.

Merck KGaA prend 1,03% après avoir revu à la hausse sa fourchette de prévision de bénéfice pour 2026 et publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

KBC gagne 1,45% à la faveur du relèvement ​jeudi de ses prévisions annuelles, anticipant désormais une croissance des revenus d'environ 11% et des revenus nets d'intérêts (RNI) d'environ 7,05 milliards d'euros.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans grignote 1,3 point de base, à 3,11%, les opérateurs restant prudents sur l'issue du conflit en Iran.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans grappille lui aussi environ 1,5 point de base, à 4,63%.

CHANGES

Le dollar fait du surplace (+0,07%) par rapport à un panier de devises internationales dans l'attente des nouvelles sur un accord en Iran et la publication ⁠vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, alors que les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage seront scrutés à 12h30 GMT ce jeudi.

L'euro recule de 0,07%, à 1,1544 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3462 dollar (-0,04%).

La monnaie unique européenne n'a pratiquement pas réagi à la baisse surprise des ventes au détail en juin en zone euro, ni aux commandes à l'industrie en Allemagne, qui ont augmenté plus que prévu en juin.

Le yen se déprécie légèrement, s'affichant à 157,92 pour un dollar, après deux séances de baisse modérée. La monnaie japonaise a ainsi effacé une partie des gains enregistrés lundi, à la suite d’interventions sur le marché.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est volatil jeudi dans un contexte de prudence face aux négociations Iran-Oman, tandis que des informations font état d'attaques contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

A la mi-séance en Europe, le Brent rebondit de 1,06% à 80,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,86% à 75,87 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT À L'AGENDA DU 6 ​AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au semaine au 1,79 mln 1,782 mln

chômage 25 juillet

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)