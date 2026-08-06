Le drone explosif découvert à Leipzig se trouvait près d'un avion ukrainien chargé de munitions selon des médias

L'aéroport de Leipzig après la découverte d'un drone près d'une piste

Le drone explosif ‌découvert mercredi à l'aéroport de Leipzig-Halle se trouvait à ​côté d'un avion-cargo ukrainien chargé de munitions, ont rapporté jeudi plusieurs médias allemands, dont le quotidien Süddeutsche Zeitung.

L'Allemagne a ouvert mercredi ​une enquête antiterroriste après la découverte d'un drone explosif près d'une piste de ​l'aéroport de Leipzig-Halle, l'un des ⁠plus grands centres de fret aérien d'Europe.

Des employés de ‌l'aéroport ont trouvé l'engin dans une zone de fret à accès restreint, près de la piste ​sud. Les vols ‌ont été temporairement suspendus mercredi.

Le drone était à ⁠proximité immédiate d'un avion-cargo de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines, qui utilise le hub de Leipzig-Halle comme base logistique depuis ⁠l'invasion à grande ‌échelle de l'Ukraine par la Russie en février ⁠2022.

Les autorités locales allemandes n'ont pas répondu dans l'immédiat ‌à une demande de commentaires concernant les révélations ⁠des médias allemands sur la cargaison de l'appareil ⁠ukrainien.

Les aéroports allemands ‌sont en état d'alerte maximale après une série de survols ​non autorisés par des drones ‌au-dessus de sites tels que des installations militaires, des terminaux énergétiques, des ports ​maritimes et des entreprises de logistique.

Les agences de sécurité européennes enquêtent également sur une série d'engins incendiaires ⁠dissimulés dans des colis qui ont pris feu en 2024, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une potentielle opération de sabotage visant les opérateurs de fret aérien.

(Ludwig Burger et Friederike Heine; version française Etienne Breban et Benjamin Mallet, édité ​par Sophie Louet)