Le drone explosif découvert à Leipzig se trouvait près d'un avion ukrainien chargé de munitions selon des médias

L'aéroport de Leipzig après la découverte d'un drone près d'une piste
Le drone explosif découvert mercredi à l'aéroport de Leipzig-Halle se trouvait à côté d'un avion-cargo ukrainien chargé de munitions, ont rapporté jeudi plusieurs médias allemands, dont le quotidien Süddeutsche Zeitung.
L'Allemagne a ouvert mercredi une enquête antiterroriste après la découverte d'un drone explosif près d'une piste de l'aéroport de Leipzig-Halle, l'un des plus grands centres de fret aérien d'Europe.
Des employés de l'aéroport ont trouvé l'engin dans une zone de fret à accès restreint, près de la piste sud. Les vols ont été temporairement suspendus mercredi.
Le drone était à proximité immédiate d'un avion-cargo de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines, qui utilise le hub de Leipzig-Halle comme base logistique depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
Les autorités locales allemandes n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires concernant les révélations des médias allemands sur la cargaison de l'appareil ukrainien.
Les aéroports allemands sont en état d'alerte maximale après une série de survols non autorisés par des drones au-dessus de sites tels que des installations militaires, des terminaux énergétiques, des ports maritimes et des entreprises de logistique.
Les agences de sécurité européennes enquêtent également sur une série d'engins incendiaires dissimulés dans des colis qui ont pris feu en 2024, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une potentielle opération de sabotage visant les opérateurs de fret aérien.
(Ludwig Burger et Friederike Heine; version française Etienne Breban et Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)
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