Jackson Square Aviation a sélectionné les moteurs de CFM International pour ses Airbus A320neo

Jackson Square Aviation (JSA) a annoncé la sélection des moteurs LEAP-1A de CFM International pour propulser plusieurs avions de la famille Airbus A320neo.

Jackson Square Aviation est un important bailleur mondial d'avions commerciaux, spécialisé dans la fourniture aux compagnies aériennes de solutions de flotte et de financement à long terme.

Aujourd'hui, sa flotte détenue, engagée et gérée compte 344 appareils, desservant 64 compagnies aériennes dans 34 pays.

Avec plus de 10 000 moteurs livrés à ce jour, les moteurs CFM LEAP ont connu la rampe la plus rapide de l'histoire de l'aviation commerciale.

"Nous sommes fiers de marquer une nouvelle étape car Jackson Square Aviation a, pour la première fois, sélectionné nos moteurs LEAP pour propulser leur flotte d'A320neo", a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International.

"Nous restons profondément engagés à aider Jackson Square à atteindre ses ambitions de croissance en proposant des produits de classe mondiale qui répondent aux besoins de nos clients aériens en matière d'efficacité, de fiabilité et de réduction des émissions dans leurs opérations."