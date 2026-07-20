 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jackson Square Aviation a sélectionné les moteurs de CFM International pour ses Airbus A320neo
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 16:27

Jackson Square Aviation (JSA) a annoncé la sélection des moteurs LEAP-1A de CFM International pour propulser plusieurs avions de la famille Airbus A320neo.

Jackson Square Aviation est un important bailleur mondial d'avions commerciaux, spécialisé dans la fourniture aux compagnies aériennes de solutions de flotte et de financement à long terme.

Aujourd'hui, sa flotte détenue, engagée et gérée compte 344 appareils, desservant 64 compagnies aériennes dans 34 pays.

Avec plus de 10 000 moteurs livrés à ce jour, les moteurs CFM LEAP ont connu la rampe la plus rapide de l'histoire de l'aviation commerciale.

"Nous sommes fiers de marquer une nouvelle étape car Jackson Square Aviation a, pour la première fois, sélectionné nos moteurs LEAP pour propulser leur flotte d'A320neo", a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International.

"Nous restons profondément engagés à aider Jackson Square à atteindre ses ambitions de croissance en proposant des produits de classe mondiale qui répondent aux besoins de nos clients aériens en matière d'efficacité, de fiabilité et de réduction des émissions dans leurs opérations."

Valeurs associées

GE AEROSPACE
345,170 USD NYSE -1,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
2CRSI
26,22 +1,00%
Pétrole Brent
88,05 +3,76%
VALERIO THER. (EX...
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank