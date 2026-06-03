IVESTA Family Office : Nour Bendimered nommé CIO

(Zonebourse.com) - IVESTA Family Office annonce la nomination de Nour Bendimered au poste nouvellement créé de Chief Investment Officer (CIO). Cette nomination accompagne le franchissement par le family office d'une taille critique de plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous conseil, au service d'une clientèle d'entrepreneurs et de familles.

Après dix années consacrées à l'allocation d'actifs pour ses clients, IVESTA structure sa gouvernance d'investissement en dédiant une fonction senior à plein temps à la vision macroéconomique et à l'ajustement de la politique d'allocation.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de marché marqué par le retour durable de la volatilité et un changement de paradigme dont les effets (réajustement des taux réels, fragmentation géoéconomique, redéfinition des primes de risque etc.) sont appelés à s'inscrire dans la durée.

Nour Bendimered a rejoint IVESTA en février 2019 en qualité d' investment analyst , avant d'accéder aux fonctions d' investment vice president en mars 2022.

Il a notamment été à l'initiative de la mise en place d'une stratégie d'allocation fortement diversifiée, inspirée du modèle des endowments universitaires américains, historiquement parmi les meilleurs performeurs ajustés du risque sur longue période.

Cette approche, qui repose sur une diversification réelle entre classes d'actifs cotées et non cotées et une exposition large aux primes de risque, a démontré sa robustesse au cours des séquences de marché traversées depuis 2020.

Avant de rejoindre IVESTA, Nour Bendimered a exercé pendant près de quatre ans au Luxembourg. Il a occupé les fonctions de portfolio manager chez Motion Secure Asset Management (2017-2018), où il gérait des fonds familiaux multi-actifs (actions, obligations, fonds, produits structurés, dérivés) et siégeait au comité d'investissement.

Il avait auparavant exercé comme junior portfolio manager chez Natixis Bank Luxembourg (2016-2017) au service d'une clientèle privée HNWI ( High-Net-Worth Individual : individu à patrimoine net élevé) et UHNW ( Ultra-High-Net-Worth Individual : individu à patrimoine net ultra-élevé). Il a également effectué des passages chez Chahine Capital et au sein de la fintech FundShop en tant qu'analyste quantitatif.

Nour Bendimered est diplômé d'un Master Finance de l'Université Paris-Dauphine.

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