Italie-Q8 annonce à son tour plafonner les prix à la pompe, Meloni applaudit

par Anna Uras et Giuseppe Fonte

Q8, filiale de Kuwait Petroleum Corporation (KPC), a annoncé mardi qu'elle allait à son tour mettre en place un plafonnement des prix à la pompe en Italie, pendant un mois, à compter du 1er octobre, emboîtant le pas au groupe énergétique italien Eni ENI.MI et à la compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise Socar.

Selon des analystes, les compagnies tentent de s'attirer avec ces mesures les faveurs du gouvernement italien, espérant ainsi éviter l'imposition d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques, mesure proposée notamment par le ministre de l'Économie et des Finances Giancarlo Giorgetti.

Q8 Italie a déclaré dans un communiqué que son plafonnement visait à générer des "avantages concrets" pour les automobilistes, sans toutefois préciser la limite des prix.

Dans un communiqué distinct, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a tenu "à remercier le Koweït et le groupe qui exploite les stations-service Q8 en Italie d'avoir répondu à l'appel lancé par le gouvernement italien aux entreprises du secteur de l'énergie pour qu'elles plafonnent les prix des carburants".

Depuis lundi, Socar et Eni plafonnent le prix du gazole à la pompe à 2,19 euros le litre et celui de l'essence à 1,99 euros le litre.

En France, TotalEnergies TTEF.PA - dont le PDG Patrick Pouyanné n'est pas en faveur d'une taxe sur les superprofits - a également instauré un plafonnement des prix à la pompe dans ses stations-service, à 2,25 euros le litre de gazole et à 1,99 le litre d'essence.

Les ministres des Finances de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Pologne et de l'Autriche plaident pour un impôt sur les bénéfices exceptionnels à l'échelle de l'Union européenne pour les entreprises du secteur de l'énergie.

Giancarlo Giorgetti n'a pas exclu d'introduire une taxe sur les bénéfices exceptionnels au niveau national plutôt que d'attendre une initiative commune.

(Anna Uras, Giuseppe Fonte; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean Terzian)