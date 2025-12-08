Italie - Facteurs à surveiller le 8 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens lundi.

POLITIQUE

(*) L'Union européenne a besoin de réformes institutionnelles majeures pour inverser son influence décroissante sur la scène mondiale, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani dans une interview publiée lundi par le quotidien Corriere della Sera.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni s'est entretenue par téléphone dimanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avant ses visites prévues à Londres, Bruxelles et Rome pour des discussions sur le processus de paix, a indiqué son bureau.

Mme Meloni a réaffirmé la solidarité de l'Italie après ce qu'elle a appelé une nouvelle vague de frappes russes "aveugles" sur des cibles civiles et a annoncé l'envoi de fournitures d'urgence pour soutenir l'infrastructure énergétique et la population de l'Ukraine.

Le Conseil d'État italien, la plus haute juridiction administrative du pays, a déclaré nulle une décision du gouvernement de 2023 qui fixait les conditions d'un prêt émis par Cedacri, une société de logiciels bancaires détenue par le groupe fintech ION, selon un document publié vendredi.

La décision du tribunal porte un nouveau coup à un ensemble de pouvoirs spéciaux que l'Italie a utilisés ces dernières années pour contrôler les transactions d'entreprises impliquant des actifs jugés stratégiques pour le pays, ce qui a fini par attirer l'attention des autorités de l'Union européenne.

DETTE

Le Trésor italien a déclaré vendredi qu'il avait annulé les ventes aux enchères d'un bon BOT et d'obligations BTP à court et à long terme prévues pour les 29 et 30 décembre.

Le Trésor a également déclaré qu'il vendrait jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations lors de l'adjudication du 11 décembre .

SOCIÉTÉS

MONTE DEI PASCHI BMPS.MI

La banque toscane a exprimé vendredi son soutien à son directeur général Luigi Lovaglio, qui fait l'objet d'une enquête criminelle dans le cadre du rachat de Mediobanca par la banque.

L'autorité italienne de régulation des marchés n'a trouvé aucune preuve d'un accord secret impliquant Monte dei Paschi di Siena et certains de ses actionnaires pour prendre le contrôle de Mediobanca et de l'assureur Generali, a rapporté samedi Il Sole 24 Ore. Un porte-parole de la Consob s'est refusé à tout commentaire.

BANCO BPM BAMI.MI

Fitch a relevé la note de défaut émetteur à long terme de la banque vendredi à "BBB" contre "BBB-". Les perspectives sont stables.

BPER EMII.MI

Fitch a relevé la note de défaut émetteur à long terme de la banque à "BBB" contre "BBB-", avec une perspective positive, a déclaré l'agence de notation vendredi.

POSTE PST.MI , TELECOM ITALIA TLIT.MI

Le groupe soutenu par l'État, qui gère les services de courrier, de colis, de paiement, d'énergie et de haut débit, étudie les options pour conserver une participation importante dans Telecom Italia (TIM), y compris la vente de sa branche haut débit à l'ancien monopole de la téléphonie en échange d'actions, ont déclaré vendredi à Reuters trois personnes au fait de la question.

(*) FERRARI RACE.MI

Morgan Stanley a abaissé lundi sa note sur le constructeur de voitures de sport de luxe à "équipondération" contre "surpondération" et ramené l'objectif de cours à 425 dollars par action contre 520.

(*) BUZZI BZU.MI

Deutsche Bank a relevé lundi sa note sur le cimentier à "acheter" contre "conserver", et a relevé l'objectif de cours à 58 euros par action contre 48.

(*) JUVENTUS JUVE.MI

Le club turinois s'est incliné dimanche 2-1 sur le terrain de Naples , restant à la septième place de la Serie A, à huit points de Naples qui est en tête.

(*) LAZIO LAZI.MI

Le club de Rome a été tenu en échec à domicile par Bologne (1-1) dimanche, et reste à la 10e place de la Serie A, à douze points du leader Naples.

ALERION ARN.MI

Le producteur d'énergie verte a déclaré vendredi qu'il avait signé un accord pour vendre sa participation dans un parc éolien en service de 52 mégawatts dans le sud du pays à la compagnie d'électricité Estra.

Le marché après-Bourse de Milan est fermé.

JOURNAL

Le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti participe à la réunion virtuelle "G7 Finance Canada" par vidéoconférence (1145 GMT).

Rome, la présidente de l'ACEA ACE.MI Barbara Marinali assiste à la cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël sur la Piazza del Popolo (1730 GMT).

Rome, le festival "Atreju" se poursuit; il se termine le 1er décembre.

