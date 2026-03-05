L'Allemagne pourrait subir une perte de €40 mds avec le conflit au Moyen-Orient

Ouvrier sidérurgiste au four de l'aciérie ThyssenKrupp à Duisbourg

L'économie allemande ‌pourrait subir un préjudice de 40 milliards ​d'euros au cours des deux prochaines années en raison du conflit au Moyen-Orient, ont montré les ​projections publiées jeudi par l'Institut économique IW.

Bien que les échanges commerciaux ​entre l'Allemagne et l'Iran ⁠soient en baisse depuis des années, Berlin ‌reste exposé aux pays en guerre contre les Etats-Unis et Israël en raison de ​sa dépendance ‌aux prix de l'énergie et aux ⁠importations, a déclaré l'institut.

L'IW s'attend à une hausse des prix du pétrole, ce qui pourrait étouffer ⁠la reprise ‌économique allemande.

Une augmentation du prix du pétrole ⁠brut Brent à 100 dollars le baril ‌coûterait à l'économie allemande 0,3% du ⁠produit intérieur brut (PIB) en 2026 et 0,6% ⁠en 2027, ‌relève l'institut. Cela représenterait une perte de production ​économique d'environ 40 milliards ‌d'euros sur deux ans, selon l'IW.

Si les prix du pétrole devaient ​atteindre 150 dollars le baril, cela pourrait même réduire le PIB allemand de ⁠0,5 et 1,3 point de pourcentage respectivement en 2026 et 2027, ce qui se traduirait par une perte de plus de 80 milliards d'euros.

(Rédigé par Christoph Steitz; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)